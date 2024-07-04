Kellik tarih oluyor! Uzmanlar saç dökülmesini durdurmanın yolunu açıkladı

Saç dökülmesi, şu anda hem erkekler hem de kadınlar için yaygın bir problem. Saç kaybı yaşamayı durdurmak ve köklerin büyüme hızını artırmak için çeşitli yöntemleri uzmanlar açıkladı.

Uzmanlara göre, dengeli beslenme saç dökülmesini önlemede kritik bir öneme sahip. Saçın temel yapı taşları olan proteinler, vitaminler ve minerallerin yeterli alımı saç sağlığı için çok önemli.

Saç derisine düzenli olarak yapılan masajın kan dolaşımını artırıyor ve saç foliküllerini daha sağlıklı hale getirdiği açıklandı. Bu masajlar, eteri yağları kullanarak yapıldığında saçın güçlenmesine ve dökülmenin azalmasına yardımcı oluyor.

EN YAYGIN NEDENİ BELLİ OLDU

Saç dökülmesinin en yaygın nedeninin androjenik alopesi olduğunu belirtildi. Bu genetik yatkınlıkta, saç folikülleri dihidrotestosterona (DHT) karşı hassas ve zamanla küçülerek zayıflıyor. DHT'yi engelleyen ilaçlar ya da saç ekimi gibi tedaviler bu duruma oldukça yardımcı oluyor.

Stres, yetersiz beslenme ve bazı ilaçların da saç dökülmesine neden olabileceği uzmanlar tarafından belirtildi. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, saç dökülmesini yavaşlatmaya veya toptan durdurmanın en basit çözümlerinden bir tanesi.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL DURDURULUR?

Yapılan bilimsel araştırmalar, stresin saç dökülmesi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu gösteriyor. Stres yönetimi teknikleri ve yeterli uyku, saç dökülmesini önlemede önemli bir yere sahip.

Kimyasal içerikli ürünlerin kullanımının sınırlandırılması ve saçın doğal yağlarını koruyacak şekilde ılık suyla yıkanması da saç sağlığı için önerilen diğer yöntemler arasında yer alıyor. Saç bakım ürünlerinin bilinçli seçimi ve doğal yağların kullanımı, saç dökülmesine karşı etkili bir savunma yöntemlerinden en yaygın olarak tercih edileni.

Saç dökülmesini önlemek için ipuçları: