Kredi kartınızı riske atan uygulamalar tespit edildi... Hemen silin!

Android telefon kullanıcılarının risk altında olduğunu belirten uzmanlar telefon kullanıcıları için uyarılarda bulundu. Yapılan araştırmalarda Google Play Store'da uygulamaların habersiz kredi kartlarından para çekebildiği tespit edildi.

Android kullanıcıları için yapılan uyarıda, bazı kritik uygulamaların kredi kartlarından para çektiği tespit edildi.

Uzmanlar tarafından tespit edilen zararlı yazılımlar kullanıcılar tarafından uygulama mağazasından indirilebilse de zararlı oldukları ve habersiz işlem yapabildikleri anlaşıldı.

Kullanıcıların uygulama giriş ekranlarında verdikleri izinler nedeniyle tam yetkili olarak telefonda işlem yapabilen uygulamalar, uzmanlar tarafından tehlikeli olarak görülen uygulamanın listesi de belli oldu. Listede toplam 12 adet uygulama yer aldı.

Zararlı olduğu tespit edilen ve telefondan silinmesi gereken 12 uygulama: