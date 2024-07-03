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Apple, Samsung'un gelişmiş kamera sensörlerini test ediyor! iPhone 16 modellerinde Samsung sensörleri...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple, Samsung&#039;un gelişmiş kamera sensörlerini test ediyor! iPhone 16 modellerinde Samsung sensörleri...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, iPhone 16 serisi için Samsung'un gelişmiş kamera sensörlerini test ediyor. Bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenen iPhone 16, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde Samsung imzası taşıyan kameralar kullanılabilir.

iPhone 16 serisinin Eylül 2024'te tanıtılması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tanıtım tarihi yaklaştıkça, yeni bilgiler de gün yüzüne çıkıyor. Son gelen bilgilere göre, Apple, bu yılın sonlarında piyasaya çıkacak olan iPhone 16 için Samsung'un gelişmiş kamera sensörlerini test etmeye başladı.

Apple, şu anda Samsung'un CMOS görüntü sensörleri üzerinde nihai bir kalite değerlendirmesi yapıyor. Geçmişte yalnızca Sony'nin kamera sensörlerini kullanan Apple, güvenilirlik sorunları ve yeni teknolojiler arayışı nedeniyle Samsung'a yönelmiş durumda.

Geçtiğimiz yıl Sony, Apple'a kamera sensörlerini zamanında ve yeterli miktarda teslim edememişti. Eğer Samsung, devam eden kalite testlerini geçerse, ilk defa iPhone'larda Samsung görüntü sensörleri kullanılacak.

Apple, Samsung'un gelişmiş kamera sensörlerini test ediyor! iPhone 16 modellerinde Samsung sensörleri... - 1. Resim

YENİ TEKNOLOJİLER VE GELİŞMİŞ TASARIM

Samsung tarafından geliştirilen yeni görüntü sensörü, daha gelişmiş bir üç katmanlı yığın tasarımına sahip. Bu tasarımda fotodiyot, transistörler ve analog-dijital dönüştürücü mantık devreleri olmak üzere üç katman bulunuyor. Mevcut iPhone sensörleri ise iki katmanlı bir tasarıma sahip. CMOS sensörlerde fotodiyot, ışığı elektrik sinyallerine dönüştürürken, transistörler bu sinyallerin aktarılmasından, güçlendirilmesinden, okunmasından ve silinmesinden sorumludur. Bu bileşenlerin üç tabakaya ayrılması, daha yüksek piksel yoğunluğuna, gürültünün azalmasına ve daha küçük piksel boyutlarına olanak tanıyor.

Apple, Samsung'un gelişmiş kamera sensörlerini test ediyor! iPhone 16 modellerinde Samsung sensörleri... - 2. Resim

İPHONE 16 PRO SERİSİNE GELECEK YENİLİKLER

Daha önceki raporlara göre, iPhone 16 Pro serisinde yükseltilmiş 48 MP çözünürlüğünde Sony sensörlerin kullanılacağı iddia ediliyordu. Ayrıca, ultra geniş açı kameranın çözünürlüğü arttırılarak 48 MP'lik bir sensöre geçileceği ve 5x optik yakınlaştırma yapabilen tetraprizma kameranın yer alacağı söyleniyor.

Apple'ın, iPhone 16 için Samsung'un kamera sensörlerini test etmesi, şirketin yeni teknolojilere ve daha güvenilir tedarikçilere yöneldiğini gösteriyor. Eğer Samsung'un sensörleri kalite testlerini geçerse, iPhone 16 serisinde ilk kez Samsung imzalı kameralar göreceğiz. Bu gelişme, Apple'ın kamera performansını daha da üst seviyelere taşımayı hedeflediğini gösteriyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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