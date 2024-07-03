Samsung'dan beklenmedik Galaxy S25 Plus hamlesi! Firma yeni modelinden vazgeçebilir

Gelecek sene tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S25 Plus modeli şirketin önemli plan değişiklikleri nedeniyle üretilemeyebilir. Samsung'un neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor.

Gelecek senenin başında çıkacak olan Galaxy S25 serisinde şirket önemli bir değişiklikte bulunabilir. Android Headlines'ın haberine göre, şirket Samsung Galaxy S25 Plus modelini artık üretmeme kararı aldı.

Araştırmacılar, Samsung'un veritabanında Galaxy S25 Plus modelinin seri numaralarını bulamadı ve iddialara göre Samsung bu modelden vazgeçti.

Galaxy S25 serisinde sadece iki adet telefonun tanıtılması bekleniyor. Galaxy S25 ve S25 Ultra modeli gelecek sene teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.

IMEI veri tabanında Galaxy S25 şu anda SM-S931B/DS model numarasıyla tanımlanıyor. Galaxy S25 Ultra ise, SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N ve SM-S9380 model numaraları altında görünüyor. Burada "B" Global, "U" ABD ve "N" Güney Kore anlamına geliyor.

SAMSUNG GALAXY S25 PLUS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung'un bu ani kararı almasının en büyük nedenlerinden birisi istenilen satış rakamlarına modelin ulaşamaması. Dolayısıyla şirketin üretim maliyetine harcadığı para göz önüne alındığında telefonu hiç satmaması daha karlı bir durum.

Geçtiğimiz senelerde S ve Note serileriyle birlikte 4 adet amiral gemisini satışa sunan Samsung, yıllardır marka değerini kazandırdığı Note serisini iptal etmişti. Artık Note serisini üretmeyen samsung S21 Ultra modelini eski seriyle eşdeğer tutarak yeni bir marka oluşturmuştu.

Model serisini 3'e düşüren Samsung, iddialar doğruysa artık her sene tanıttığı amiral gemisi sayısını 2'ye düşürecek ve ürün yelpazesinde önemli bir ölçüde azalmaya gidecek.