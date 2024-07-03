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Rusya'dan yeni uzay istasyonu hamlesi! 2027'de fırlatılması planlanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Rusya&#039;dan yeni uzay istasyonu hamlesi! 2027&#039;de fırlatılması planlanıyor
Rusya, Uzay İstasyonu, Yörünge, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya, uzaydaki varlığını güçlendirmek ve uluslararası uzay iş birliğinde lider bir rol üstlenmek amacıyla iddialı bir projeye adım atıyor. Ülke, 2027 yılında yeni bir uzay istasyonu inşa etmeye başlamayı planlıyor ve bu projenin ilk aşaması, bilim ve enerji modülünün fırlatılmasıyla başlayacak.

Rusya'nın yeni yörünge istasyonu için 2027 yılında ilk modülü fırlatacağı bildirildi. Bu modül, istasyonun temel taşını oluşturacak ve sonraki aşamalarda ek modüllerle desteklenecek.

Rusya'dan yeni uzay istasyonu hamlesi! 2027'de fırlatılması planlanıyor - 1. Resim

BÜTÜN İMKANLAR KARŞILANICAK 

2030 yılına kadar istasyonun çekirdek modülünü tamamlamak amacıyla dört ek modül daha fırlatılması planlanıyor. 2031 ve 2033 yılları arasında ise istasyonun genişletilmesi hedefleniyor. Yeni nesil uzay istasyonu, mevcut Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) daha modüler ve esnek bir yapıya sahip olacak. Bu yapı, istasyonun farklı araştırma alanlarına ve ihtiyaçlara kolayca uyum sağlamasına imkan tanıyacak.

Rusya'dan yeni uzay istasyonu hamlesi! 2027'de fırlatılması planlanıyor - 2. Resim

Rusya, halihazırda kullanım ömrünün sonuna yaklaşan ISS'ten 2028 yılında ayrılmayı planlıyor. Roscosmos Genel Müdürü Yuriy Borisov, 2022 yılında yaptığı açıklamada, Rusya'nın kendi yörünge istasyonunu kuracağını duyurmuştu.

Rus yetkililer, yeni istasyonun uzay araştırmaları ve keşifleri alanında önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyor. Bu iddialı proje, uzay yarışında yeni bir sayfa açabilir ve uzaydaki güç dengesini değiştirebilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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