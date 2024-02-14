Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 35 bin atamada branş dağılımı bu hafta netleşiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta 35 bin atamaya ilişkin branş dağılımının bu hafta netleşeceğini duyurdu.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin sağlık çalışanı alımı için sürecin başladığını söyledi.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca “Takvim önceki gün itibariyle başladı ve personel alımı imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Alımlarda mülakat yok. Bütün adaylar eşit şartlarda yarışacaklar. Şimdiden hayırlı olsun. Yeni istihdamlar gücümüze güç katacak” dedi.

Hastanelerde yoğun bakım kapasitelerini zorlayan yoğunluğun geride kaldığını belirten Koca “Şu an için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65” diye konuştu. Antalya Şehir Hastanesinin birkaç hafta içinde tam kapasite ile hizmet vermeye başlayacağının müjdesini de veren Koca, hastanenin resmî açılışının ise bir ay içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını söyledi.