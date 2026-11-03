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Sağlık

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Taburcu edilen hasta evinde takip edilecek

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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Taburcu edilen hasta evinde takip edilecek
Başlık ResmiSağlık Bakanı Memişoğlu: Taburcu edilen hasta evinde takip edilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastaneden taburcu edilen vatandaşların tedavilerinin evde de sürdürülmesini sağlayacak Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Projesi’ni duyurdu. Yeni modelle evde sağlık, uzaktan sağlık ve aile hekimliği hizmetleri entegre edilecek.

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Ziyneti Kocabıyık
ZİYNETİ KOCABIYIK

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Düzce’de yapımı tamamlanan 50 yataklı Akçakoca Devlet Hastanesinin açılış töreninde sağlık sistemini rahatlatacak, hastanın hayat konforunu artıracak yeni projeyi kamuoyuna duyurdu. Evde sağlık ile uzaktan sağlık hizmetlerini birbirine entegre eden 3. modelin müjdesini veren Bakan Memişoğlu, “Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Projemizi başlattık. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine kolay ulaşmasını sağlayacağız. Hastanede tedavi gören hastalarımızın taburcu olduktan sonra evlerinde de tedaviye devam edecek şekilde koordinasyon sağlayacağız. Aile hekimlerimizi ve dijital altyapıyı da bu sürece dâhil ediyoruz” dedi.

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Sağlıkta bilimi ve üretimi destekleyen yatırımları güçlendirdiklerini belirten Bakan Memişoğlu, Düzce’deki sağlık yatırımlarına da değinerek, “Son çeyrek asırda 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla güçlü bir kapasiteye ulaştık. Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin kapasitesini artıracak 400 yataklı ek binanın proje çalışmalarını bitirmek üzereyiz. Yeni cihazlarla tanı ve tedavi süreçlerini güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından 28 poliklinik ve üç ameliyathaneye sahip hastane dualarla hizmete açıldı.

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