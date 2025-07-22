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Saklama şartlarına dikkat! Aşırı sıcaklar diyabet ilaçlarının etkinliğini azaltabilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Saklama şartlarına dikkat! Aşırı sıcaklar diyabet ilaçlarının etkinliğini azaltabilir
Diyabet, İlaç Saklama, Sıcak Hava, İnsülin, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürkan Taşkale, "Diyabet haplarının ise oda ısısında tutulması yeterlidir. Aşırı sıcakta tutulan ilaçların bozulma riski vardır" ifadelerini kullandı.

ZİYNETİ KOCABIYIK -  Aşırı sıcak ortamların insülin ve diğer antidiyabetik ilaçların bozulmasına sebep olabileceğini söyleyen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürkan Taşkale “Aşırı sıcaklıklar, insülin ve diğer diyabet ilaçlarının etkinliğini azaltabilir. Bu yüzden ilaçların saklama şartlarına dikkat edilmelidir. İnsülinler 4-6 santigrat derecede saklanmalı. Kullanılan insülin kalemleri bitene kadar oda ısısında saklanmalıdır. Diyabet haplarının ise oda ısısında tutulması yeterlidir. Aşırı sıcakta tutulan ilaçların bozulma riski vardır. İnsülin ve diğer ilaçları doğrudan güneş ışığından ve yüksek sıcaklıklardan koruyun. Taşıma sırasında soğuk tutan çantalar kullanabilirsiniz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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