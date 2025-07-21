Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İstanbul yanıyor! Sıcaklar rekor kırdı, vatandaşlar sahile akın etti

İstanbul yanıyor! Sıcaklar rekor kırdı, vatandaşlar sahile akın etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul, Sıcak Hava, Deniz, Sahil, Serinleme, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul adeta yanıyor. Megakentte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Kimi vatandaşlar serinlemek için denize girerken, bazıları da sahillerde vakit geçirdi.

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken, bazıları da gölgelik alanlarda dinlendi.

İstanbul yanıyor! Sıcaklar rekor kırdı, vatandaşlar sahile akın etti - 1. Resim

İstanbul Boğazı'nda serinlemek isteyen bazı vatandaşlar Beşiktaş'taki Bebek sahilinde denize girdi.

İstanbul yanıyor! Sıcaklar rekor kırdı, vatandaşlar sahile akın etti - 2. Resim

Denizden çıkanlar sahilde güneşlenirken, bazıları ise Bebek Parkı'nda gölgelik alanlarda vakit geçirerek dinlenmeyi tercih etti.

İstanbul yanıyor! Sıcaklar rekor kırdı, vatandaşlar sahile akın etti - 3. Resim

Anadolu Yakası'nda aileleriyle Bostancı Sahili'ne gelen bazı vatandaşlar ise yeşil alanlarda piknik yaptı.

İstanbul yanıyor! Sıcaklar rekor kırdı, vatandaşlar sahile akın etti - 4. Resim

Çocuklar da sahildeki parklarda oyun oynayarak eğlendi.

İstanbul yanıyor! Sıcaklar rekor kırdı, vatandaşlar sahile akın etti - 5. Resim

Bazı vatandaşlar da sahilde yürüyüş yapıp bisiklet binerek vakit geçirdi.

Bebek sahilinde denize giren Ömer Çelik, "İşten çıktık, serinlemek için buraya geldik. Çocukluğumuzdan beri geliyoruz, alışkınız. Keyifli ve güzel oluyor, arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman, saat kaçta?Ülkenin başkentine saldırdılar! 100'ü aşkın uçuş iptal edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gökyüzü örtü gibi kaplandı! Dumanlar bir kenti esir aldı - YaşamGökyüzü örtü gibi kaplandı! Dumanlar bir kenti esir aldıAnkara'da dolmuş şoföründen akılalmaz hareketler! Kimseyi umursamadı, yapmaya devam etti - YaşamAnkara'da dolmuş şoföründen rahat hareketler!Bir kentin içme suyu tehlikeye girdi! Ekipler suyun dibine kadar çalışma başlattı - YaşamBir kentin içme suyu tehlikeye girdi!Zafer tırmanışı gerçekleşti! Türkiye'nin en eski dağcılık faaliyeti - YaşamEn eski dağcılık faaliyeti: Zafer tırmanışı gerçekleştiDepremlerden etkilenmişti: Malatya İnönü Kapalı Çarşısı yenilenecek! - YaşamMalatya İnönü Kapalı Çarşısı yenilenecek!Bu yemeğin sofraya gelmesi 12 saat! Adeta vitamin deposu... "Dişimiz ağrısa bile içeriz" - YaşamBu yemeğin sofraya gelmesi 12 saat!
Sonraki Haber Yükleniyor...