Salgınlar 2024’te de peşimizi bırakmayacak! Üçü birden gelecek

28 Aralık 2023 17:41 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 17:42

Dünya Sağlık Örgütü'nden Dr. Maria Van Kerkhove, 2024’te hızla yayılma potansiyeli yüksek olan hastalıkların listesini paylaştı.

Örgütün bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve pandemi önleme departmanı lideri Dr. Maria Van Kerkhove, insanlar için risk oluşturan en büyük üç sağlık tehdidi hakkında bazı uyarılar yaptı. MirrorOnline’da yer alan habere göre, bu uyarılar DSÖ'ye bir dizi vakanın bildirilmesinin ardından geldi.

KORONAVİRÜS

Covid-19’un yeni yılla birlikte yeniden yayılabileceğini belirten Dr. Maria Van Kerkhove “Risk altındaki grupların tüm ülkelerdeki aşılama kapsamı çok düşük... Benim için en büyük hayal kırıklığı bu. Covid-19'un aslında çözümleri var. Neden bunları kullanmıyoruz?” dedi. Van, yeterli aşılanmanın olmamasıyla birlikte covid vakalarının yeniden artışa geçmesinin ise şaşırtıcı olmadığını belirtti.

DANG HUMMASI

Dr. Van Kerklove, 2023 yılında daha önce Dang hummasından etkilenmeyen bölgelere yayılan vakaların sayısında önemli bir artış olduğunun altını çizdi.

DSÖ Arbovirüsler Ekip Lideri Dr. Diana Rojas Alvarez ise yaptığı açıklamada, artışın küresel ısınma nedeniyle sivrisineklerin daha fazla ülkede görülmesinden kaynaklandığını söyledi.

Dang Humması sivrisineklerden insanlara bulaşan viral bir enfeksiyon. Daha çok dünyanın tropikal bölgelerinde yaygın.

MPOX

Dünya Sağlık Örgütü tarafından adı ‘Mpox’ olarak değiştirilen maymun çiçeği, monkeypox virüsünün neden olduğu viral bir hastalık. En yaygın olarak batı ve orta Afrika'nın bazı bölgelerinde görülüyor. Geçtiğimiz ay İngiliz bilim insanları, mypox virüsüne karşı aşı üretilmesi gerektiğini belirtmişti.

2022'nin başlarında gördüğümüz salgının tekrarlanmasını engellemek için önlem alınması gerektiğine dikkat çekildi. Uzmanlar “Bu virüs cinsel olarak aktif bireyler arasında yayılmaya başlarsa çok hızlı bir şekilde dağılabilir” diyerek uyardı.