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Sessiz kalp krizine dikkat! Diyabet hastalarını tehdit ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sessiz kalp krizine dikkat! Diyabet hastalarını tehdit ediyor
Kalp Krizi, Diyabet, Göğüs Ağrısı, Nefes Darlığı, Mide Bulantısı, Sırt Ağrısı, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kalp krizinin farklı belirtilerle de ortaya çıktığını, en sık görülen ve hastaların da en çok bildiği belirtinin göğüs ağrısı olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Yılmaz, bunun yanında hastaların yaklaşık yüzde 20-30’unda kalp krizinin göğüs ağrısı olmadan seyredebileceğine dikkat çekti.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Fatih Yılmaz “Nefes darlığı, soğuk terleme, mide bulantısı, sırt ya da çeneye vuran ağrılar kalp krizinin habercisi olabilir. Özellikle kadınlarda mide bulantısı ve terleme gibi belirtiler öne çıkabiliyor. Diyabet hastalarında ise “sessiz kalp krizi” olarak bilinen, fark edilmeden geçirilen krizler ciddi risk oluşturuyor. Bu hastalar kalp krizi geçirmiş bir şekilde karşımıza geldiği için kalpte artık hasar geri dönüşümsüz olur ve hastalarda kalp yetmezliği gelişir. Sonrasında ritim bozuklukları ya da ani ölüm gibi komplikasyonlarla hastaneye başvuru olabilir” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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