Sıcak havalara dikkat! Böbrek taşı nedeniyle acil servislerde yoğunluk yaşanıyor

Özellikle yaz aylarında acil servislere böbrek taşı şikayetiyle başvuranların sayısı artıyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Meftun Çulpan, vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini bir bir sıraladı.

Hava sıcaklıklarının arttığı dönemlerde acil servislere böbrek taşı şikayetiyle gelenlerin sayısı artmaya da başladı. Böbrek taşıyla ilgili tedavi yöntemlerini anlatan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Meftun Çulpan, D vitamini eksikliğine dikkat çekti.

Dünya gazetesinin haberine göre, son dönemde yaşanan böbrek taşı şikayetleriyle ilgili "Hem yüksek sıcaklıklarda terleme ile artan sıvı kayıpları hem de güneş ışığının arttığı dönemlerde D vitaminine bağlı idrarda kalsiyum artışına bağlı olarak gelişebiliyor.” diyen Doç. Dr. Çulpan, "Böbrek taşları, idrar içerisinde bulunan minerallerin veya diğer maddelerin birikmesi ve kristalleşmesi sonucu oluşuyor. Genellikle böbreklerde oluşan bu taşlar, idrar yolları boyunca hareket edebiliyor" diye de ekledi.

BÖBREK TAŞI RİSK FAKTÖRLERİ

Türkiye’de böbrek taşı görülme sıklığının %11,1-%14,6 arasında olduğu belirten Doç. Dr. Meftun Çulpan, böbrek taşı için risk faktörlerini ise şöyle tanımladı:

* Az su içmek, idrarın yoğunlaşmasına ve taş oluşumuna neden olabilir.

* Yüksek miktarda tuz, oksalat ve kalsiyum içeren bir diyet ve aşırı hayvansal protein tüketimi taş oluşma riskini artırabilir.

* Artmış vücut kitle indeksi, şeker hastalığı gibi durumlar idrarla atılan minerallerin miktarlarında değişiklere sebep olarak ya da hormonal değişiklikler ile taş oluşum ihtimalini artırabilir.

* Ailesinde böbrek taşı olanlarda genetik faktörler nedeniyle taş hastalığı görülme ihtimali artıyor.

* İnflamatuvar barsak hastalıkları, gut, hipertansiyon, bazı böbrek hastalıklarında taş oluşum ihtimali artırıyor.

* Erkeklerde yaklaşık 2-3 kat daha sık görülüyor. Fakat son yıllarda kadınlarda görülme sıklığının artmasıyla bu farkın oldukça azaldığı görülüyor.

* Taş hastalığının görülme sıklığı genellikle 40-60 yaşları arasında daha fazla.

* Kuru ve sıcak iklim koşullarında yaşayanlarda üriner sistem taş hastalığı daha sık görülüyor.

BÖBREK TAŞI'NIN BELİRTİLERİ

Doç. Dr. Çulpan, böbrek taşlarının çoğu zaman belirti göstermeden vücuttan atıldığını belirtti.

Çulpan, taşların belirli bir boyuta ulaşıp idrar yollarında tıkanıklığa neden olduğun ortaya çıkan belirtileri şöyle anlattı:

* Ağrı genellikle bel veya kaburganın alt kısmında yanlarda ortaya çıkar. Bazen kasıklarda ağrı hissedilebilir.

* İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, bulanık idrar, tam boşaltamama hissi, kesik kesik işeme gibi idrar problemleri yaşanabilir.

* Böbrek taşları taş hastasında bulantı ve kusmaya yol açabilir.

* Böbrek taşları idrar yollarında tıkanıklığa yok açarak enfeksiyon riskini arttırabilir. Ateş, üşüme-titreme, idrar yaparken yanma ve sık idrara çıkma gibi şikayetlere sebep olabilir.

* Bu kanama gözle görülebilir olabileceği gibi mikroskopla saptanabilecek düzeyde de olabilir.