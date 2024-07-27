Sıcakta soğuk duş almayın! Kalp hastalarına sıcak hava uyarısı

Sağlık Bakanlığı kalp hastalarını sıcak havada soğuk suyla duş alımını yasakladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede aşırı sıcakların, gün içerisinde damarların genişlemesine ve sıvı kaybına yol açarak tansiyonun düşmesine, gece saatlerinde ise tansiyonun artmasına sebep olabileceği belirtilerek “Aşırı terlemeyle birlikte vücutta su ve mineral kaybı yaşanır, kanın akışkanlığı azalabilir. Yüksek sıcaklık bacak ve kollardaki damarların genişlemesine, dolaşımın yavaşlamasına ve kalp hızında artışa neden olduğu için kalp krizi, aritmi (düzensiz kalp atışı) ve kalp yetmezliği riski artmaktadır. Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların etkileri sıcak havalarda değişebilmekle birlikte, bu ilaçlar ısı toleransını ve vücudun kendi sıcaklığını düzenleme yeteneğini bozabilir” dendi.

Bakanlıktan yapılan tavsiyeler ise şöyle:

>> Özellikle hipertansiyon hastaları idrar söktürücü ilaç dozlarını hekimlerine yeniden danışmalıdır.

>> Çay ve kahve gibi kafein içeren ve şekerli içeceklerin tüketimini sınırlandırın.

>> Düzenli yürüyüş veya egzersiz yapın. Ancak yorucu fiziksel aktivitelerde bulunmayın.

>> Ilık duş alın. Yaz aylarında soğuk veya sıcak duş almayın.

>> Şeker oranı yüksek ve işlenmiş gıdalardan uzak durun.