Sık sık denge ve baş dönmesi problemi yaşayanlar dikkat!

Prof. Dr. Nuri Özgirgin, iç kulaktakiler başta olmak üzere birçok hastalığın, vertigoya yol açabileceğini belirtti. Sıklıkla denge ve baş dönmesi problemi yaşayan hastaların tedavi olması gerektiğini belirten Özgirgin, vertigo konusunda önemli bilgiler aktardı.

Vertigonun bir hastalık değil, hastalık bulgusu olduğunu vurgulayan Özgirgin, konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

“BAŞ DÖNMESİ İLK BELİRTİ”

Vertigoda baş dönmesinin ilk belirti olduğunu belirten Özgirgin, "Vücudun denge sisteminin merkezi olan iç kulaktaki hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalık, vertigoya neden olabiliyor. Baş dönmesi, ilk belirti. Ancak hastalar baş dönmesini tanımlamakta zorlanıyor. En sık hissedilen, çevrenin dönüyor gibi olması. Ama kişinin kendini dengesiz hissetmesi, yerin ayağın altından kayıyormuş gibi olması, sersemlik hissi gibi de tanımlanabiliyor. Bu tariﬂer, doktorun baş dönmesinin ayırıcı tanılarını yapmasına yardımcı oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

“HASTALARA HAK ETTİKLERİ ZAMAN AYRILMIYOR”

Ayırıcı tanıda baş dönmesi süresinin de önem taşıdığını vurgulayan Özgirgin, şunları kaydetti:

"Hastaların denge sorunları konusunda irdelenmesi ve teşhis konulması, oldukça uzun bir süre alıyor. Günümüz hastane koşullarında teşhis, tanı ve tedavi sürecinde baş dönmesi şikayeti olan hastalara hak ettikleri zaman ayrılamıyor. Zor bir konu olması, karmaşık yapısı, doktor ve sağlık personelinin zaman oluşturup, ilgi duyup üzerinde durmamasından dolayı denge sistemiyle ilgilenen kişi sayısı, hem dünyada hem de Türkiye'de çok az.”

RUTİN FAALİYETLERİ YERİNE GETİREMİYORLAR

Denge ve baş dönmesi problemi yaşayan hastalar, iş görme, araba kullanma, merdiven çıkma gibi rutin faaliyetleri yerine getiremiyor ve hayattan soyutlanıyor. Denge problemlerinin tanı ve tedavisinin uzun süreli olması ise hastaların dengeli bir yaşama kavuşmasını zorlaştırıyor.

Oysa ilgili hastanelerde tedavi, tüm tanı süreci tamamlandıktan sonra, bu konuda eğitim görmüş terapistler tarafından uygulanıyor.