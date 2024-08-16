Şişkinlik ve nefes alamama şikayetiyle gitti, karnından 8 kiloluk kitle çıkarıldı

Isparta'da 60 yaşındaki İsmail Dalfidan’ın karnından 8 kilogram ağırlığında tümör çıktı. Karın ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran Dalfidan yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Genel Cerrahi Uzman Prof. Dr. Mahmut Bülbül tarafından ameliyata alınan Dalfida'ın karnından 8 kilogram tümör çıkarıldı.

Hastanın doktoru Bülbül, gazetecilere, hastayı daha önceki yıllarda farklı iki ameliyatını gerçekleştirdiğini söyledi.

FITIK OLDUĞUNU ZANNETMİŞ

Gülfidan'ın hastaneye geldiğinde karnındaki şişkinlik, nefes alamama, zayıflamadan şikayetçi olduğunu ifade eden Bülbül, "Bunun nedenini, tekrar fıtık olduğunu zannederek açıklamıştı. Yaklaşık 4-5 yıl boyunca muayene olmamıştı. En son muayenesinde baktığımda, bu fıtığın aslında karnın içerisinde bir kitle olduğunu fark ettim. İlk muayenem sırasında zaten kitle olduğunu saptamıştım. Karın organlarının arka tarafında, retroperitoneal bölgede gelişmiş bir kitle olduğunu tespit ettik. Tomografi sonuçlarına göre, bu kitle karaciğeri yukarıya kaldırmış ve aşağıda mesaneye kadar inmiş, 30 santimetrenin üzerinde büyükçe bir kitleydi" diye konuştu.

UZMANINDAN TAVSİYE: MUAYENE OLSUNLAR

Hemen ameliyat kararı verdiklerini belirten Bülbül, "Ameliyattan sonra, çok şükür ki hasta sağlıklı bir hale geldi. Kontrole geldiğinde de gayet sağlıklı olduğunu tespit ettim. 8 kilogramlık kitle çıktı. Hastalarımıza, yani toplumdaki insanlara tavsiyem şu, en az bir kez muayene olmaları ve check-up'tan geçmeleri, daha sağlıklı bir yaşam için elverişli olacaktır. Biz de hastamızı takip etmeye devam edeceğiz. İnşallah herhangi bir nüks olmayacağını düşünüyoruz. Kitle, yağ dokusundan gelişmiş bir lipomdu" ifadelerini kullandı.