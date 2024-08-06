Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Sünnette kritik yaş belli oldu! Uzmanlar 'sakın yaptırmayın' diyerek uyardı

Sünnette kritik yaş belli oldu! Uzmanlar 'sakın yaptırmayın' diyerek uyardı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sünnette kritik yaş belli oldu! Uzmanlar &#039;sakın yaptırmayın&#039; diyerek uyardı

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erkek çocuğu olan ailelere seslenen uzmanlar, sünnetin 2-6 yaş arasında yapılmasını tavsiye ediyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Psikolojik problemlere sebep olmaması için çocuğun yaşı ve kullanılan yöntemlerin sünnet işleminde son derece önemli olduğunu söyleyen uzmanlar 2-6 yaş arasında sünnet yapılmamasını tavsiye ediyor.

Çocuğun doğumundan sonra ilk 2 yaş içinde tuvalet eğitimi öncesinde sünnet olması gerektiğine dikkat çeken Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalından Öğr. Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Akçay “2-6 yaş aralığında çocuktaki psikososyal gelişim açısından haricî bir tıbbi mecburiyet olmadıkça sünnet önerilmemektedir. Sünnet yaptırılabilecek diğer yaş aralığı ise 6-10’dur” dedi.

"KANSERE YAKALANMA ORANINI AZALTIYOR"

Sünnetin idrar yolu enfeksiyonunun görülme sıklığını düşürdüğünü ifade eden Doç. Dr. Akçay “Sifilis, bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV görülme sıklığı ve cinsel organ kanserlerine yakalanma oranını azaltıyor” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Üç kişiden birinin şikayeti! Teknoloji ağrısı boynu vuruyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üç kişiden birinin şikayeti! Teknoloji ağrısı boynu vuruyor - SağlıkÜç kişiden birinin şikayeti! Teknoloji ağrısı boynu vuruyorAşırı terleyenleri ilgilendiriyor: Çözüm için çorap seçimine dikkat - SağlıkAşırı terleyenleri ilgilendiriyor: Çözüm için çorap seçimine dikkat‘Zararlı madde’ alarmı! Dünyaca ünlü markanın sosislerinde tespit edildi, toplatılıyor - SağlıkÜnlü markanın sosislerinde tespit edildi, toplatılıyorDoğada kendiliğinden yetişiyor: Bağırsakları motor gibi, kalbi tıkır tıkır çalıştırıyor - SağlıkBağırsakları motor gibi, kalbi tıkır tıkır çalıştırıyorSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Koruyucu sağlık hizmetleri önceliğimiz - SağlıkBakan Memişoğlu: Koruyucu sağlık hizmetleri önceliğimizBurun ameliyatı olacaklar dikkat! Operasyon öncesi mutlaka okuyun - SağlıkBurun ameliyatı olacaklar dikkat! Operasyon öncesi mutlaka okuyun
Sonraki Haber Yükleniyor...