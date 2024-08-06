Sünnette kritik yaş belli oldu! Uzmanlar 'sakın yaptırmayın' diyerek uyardı

Erkek çocuğu olan ailelere seslenen uzmanlar, sünnetin 2-6 yaş arasında yapılmasını tavsiye ediyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Psikolojik problemlere sebep olmaması için çocuğun yaşı ve kullanılan yöntemlerin sünnet işleminde son derece önemli olduğunu söyleyen uzmanlar 2-6 yaş arasında sünnet yapılmamasını tavsiye ediyor.

Çocuğun doğumundan sonra ilk 2 yaş içinde tuvalet eğitimi öncesinde sünnet olması gerektiğine dikkat çeken Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalından Öğr. Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Akçay “2-6 yaş aralığında çocuktaki psikososyal gelişim açısından haricî bir tıbbi mecburiyet olmadıkça sünnet önerilmemektedir. Sünnet yaptırılabilecek diğer yaş aralığı ise 6-10’dur” dedi.

"KANSERE YAKALANMA ORANINI AZALTIYOR"

Sünnetin idrar yolu enfeksiyonunun görülme sıklığını düşürdüğünü ifade eden Doç. Dr. Akçay “Sifilis, bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV görülme sıklığı ve cinsel organ kanserlerine yakalanma oranını azaltıyor” diye konuştu.