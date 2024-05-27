Sürekli esneyenler dikkat! Uzmanlara göre hastalık habercisi

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Sürekli esniyorsanız ve aşırı uyku isteğiniz söz konusuysa altında ‘uyku apnesi’ sorunu olabilir. Peki, uyku apnesi neden olur? Uyku apnesi tedavisi nasıl yapılır? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım önemli bilgiler aktardı.

Sürekli esneme hali uyku bozukluğundan ziyade beyne oksijen gitmesini engelleyen uyku apnesine neden olur. Hayat kalitesini bozan bu durum kalp-damar hastalıkları gibi problemlere zemin hazırlayabilir.

NEDEN SÜREKLİ ESNERİZ?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Esnemek istemsiz gerçekleşen bir reflekstir, parasempatik sistemin aktif olduğunu, stresten uzak rahat ortamlarda vücudumuzun uyku öncesi hazırlık veya uykuya giriş belirtisi olarak algılanabilir” dedi, sürekli esnemenin sebeplerini anlattı.

- Fizyolojik olarak uykusunu alamayan kişilerde ve yatma saati gelmiş bireylerde esneme görülebilir, bunların dışında sürekli esneyen insanlar görmüşsünüzdür. Bu, fizyolojik aşamanın ötesinde bir hastalık belirtisi olarak algılanabilir.

- Yeterli süre uyuduğu halde uykusunu alamayan kişilerde, uyku bozukluğunun belirtisi sürekli esnemektir. Sürekli esneme hali uyku bozukluğundan başka beyine oksijen gitmesini engelleyen uyku apnesi, kalp damar hastalığı gibi hastalıkların belirtisi ve göstergesidir. Bu kişiler en kısa zamanda hekime başvurmalı ve tedavi olmalıdır.

-Esnemek halk arasında bulaşıcı olarak bilinse de art arda isteyen kişilerde birtakım psikolojik sorunlardan kalp rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığın belirtisi olarak yorumlanabilir.

UYKU APNESİNE DİKKAT!

Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Burnu tıkanık olan kişilerde, boğaz bölgesinin nefes yolunu kapatmasıyla nefeste kesilme sonucu uyku da solunum durması yani uyku apnesi oluşur” diye belirtti.



Uyku esnasında nefeste kesilme olduğunda beyne ve kalbe oksijen gitmeyebilir, bu durum kalp krizi riskini artırır ve beynin uyku ihtiyacını karşılayamadığından sürekli uykuya eğilim olarak esneme hali refleks olarak ortaya çıkar. Yani uyku apnesinden dolayı yeterli uyuyamayan beyin, sürekli uyumak istediğini vücuda gösterir.

Sürekli esneyen kişiler öncelikle kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına muayene olmalı, yapısal problemler varsa düzeltilmeli, yapısal problem yoksa uyku testi ile değerlendirilerek ayrıntılı teşhis konmalıdır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Uyku apnesi hastaları sabahları yorgun kalkar, uyudukları uyku kendilerine yetmez. İş yerinde sürekli uykuya eğilimli olurlar. Konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık ve çabuk sinirlenme belirtilerini taşırlar. Uyku apnesi olan kişiler araç başında uykuya dalarak trafik kazası yapar, oturdukları yerde aniden uykuya dalabilirler.

Uyku apnesi, uyku testiyle teşhisi doğrulandıktan sonra burun ve boğaz bölgesine yapılan koruyucu cerrahiler ile tedavi edilebilir. Cerrahi tedavi den fayda görmeyen gruplara gece uykuda ağıza ve buruna takılan maske tedavisi verilebilir.