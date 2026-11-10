Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Uzman isim o hataya dikkat çekti

Bahar aylarında sık görülen halsizlik, enerji düşüklüğü ve odaklanma sorunlarına karşı uzmanından önemli uyarılar geldi. Diyetisyen Hande Selin Ok, bahar yorgunluğuyla mücadelede tek bir besin veya takviyenin yeterli olmadığını belirterek dengeli beslenme, kaliteli uyku ve düzenli hareketin önemine dikkat çekti. Ok, enerji düşüklüğü yaşayanlara “Yalnızca takviyelere değil, tabağımıza da bakmalıyız” dedi.

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan halsizlik, enerji düşüklüğü, uyku düzeninde değişiklik ve odaklanma güçlüğü gibi yakınmaların günlük yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. Ok, bu yorgunluğun her zaman yalnızca havaların değişmesiyle açıklanamayacağını ifade etti. Ok, yetersiz uyku, uzun süre aç kalmak, aşırı işlenmiş gıda tüketimi, yetersiz protein ve lif alımı ile gün içinde yeterince su içmemenin de enerji düzeyini etkileyebildiğini kaydetti. Ok, şöyle konuştu:

"Bu nedenle bahar aylarında kişinin beslenme alışkanlıklarının ve yaşam biçiminin bir bütün olarak değerlendirilmesi önem taşıyor. Güne dengeli bir öğünle başlamak gün içindeki tokluk ve enerji düzeyinin desteklenmesine yardımcı olacaktır. Yumurta, yoğurt veya peynir ve uygun bitkisel protein kaynakları kahvaltıya eklenebilir, böylece yeterli protein içeren öğünler daha uzun süre tokluk sağlamayacaktır."

TABAĞINIZIN RENGİNİ ARTIRIN

Bahar aylarında sebze ve meyve çeşitliliğinin artırılmasını öneren Hande Selin Ok, farklı renklerde sebze ve meyvelerin beslenmeye dahil edilmesinin vitamin, mineral, lif ve çeşitli bitkisel bileşenlerin alımını desteklediğini belirtti. Zeytinyağı, ceviz, badem, somon ve sardalya gibi yağlı balıkların yanı sıra yeşil yapraklı sebzeler, yaban mersini ve nar gibi besinlerin de dengeli beslenme içinde yer alabileceğini belirten Ok, özellikle omega-3 yağ asitleri ve polifenoller içeren besinlerin beslenme açısından değerli olduğunu ifade etti.

SÜREKLİ YORGUN MUSUNUZ?

Diyetisyen Ok, "Ne kadar uyursam uyuyayım dinlenemiyorum" veya "Sürekli kendimi yorgun hissediyorum" diyen kişilerin şikayetlerini yalnızca bahar yorgunluğuna bağlamaması gerektiğini vurgularken, demir, B12 vitamini ve folat gibi bazı besin öğelerinin yetersizliğinin de halsizlik ve yorgunlukla ilişkili olabileceğine dikkat çekti. Ok, uzun süren veya günlük yaşamı belirgin şekilde etkileyen yorgunluk durumunda hekim değerlendirmesinin önem taşıdığını söyledi.

Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Uzman isim o hataya dikkat çekti

ŞEKERLİ ATIŞTIRMALIKLARA DİKKAT!

Yorgunluk hissedildiğinde çikolata, tatlı veya şekerli içeceklerle hızlı enerji sağlamaya çalışmanın sık yapılan bir hata olduğunu belirten Ok, bunun yerine daha dengeli ara öğünlerin tercih edilmesini önerdi. Meyvenin yoğurtla, bir avuç kuruyemişle ya da başka dengeli bir ara öğün seçeneğiyle birlikte tüketilebileceğini belirten Ok, böylece daha dengeli bir beslenme düzeninin sürdürülebileceğini ifade etti.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINIZI DA DÜŞÜNÜN

Öte yandan bağırsak sağlığının genel iyilik hali ve beslenme düzeninin önemli bir parçası olduğunu belirten Hande Selin Ok, yeterli lif tüketiminin önemine dikkat çekti. Yoğurt gibi fermente besinlerin yanı sıra yulaf, keten tohumu, pırasa ve enginar gibi lif içeriği yüksek besinlerin de dengeli beslenme düzeninde yer alabileceğini belirten Ok, sebze, meyve, tam tahıl ve baklagillerden zengin çeşitli bir beslenmenin bağırsak sağlığını destekleyebileceğini söyledi.

Yorgunlukla mücadelede kahve tüketimini artırmak yerine öncelikle uyku düzenine, yeterli sıvı tüketimine ve öğünlerin içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Ok, gün içinde düzenli hareket etmenin de enerji düzeyini destekleyebileceğini ifade etti.

Sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Uzman isim o hataya dikkat çekti

ENERJİNİZ YOKSA TABAĞINIZA DA BAKIN

Bahar yorgunluğuyla mücadelede tek bir besin veya takviyenin bulunmadığını vurgulayan Hande Selin Ok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerjimiz yok dediğimizde tabağımıza da bakmalıyız. Yeterli protein, kaliteli karbonhidrat, sağlıklı yağlar, sebze ve meyve çeşitliliği, yeterli sıvı ve düzenli öğünlerden oluşan dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak önemlidir. Beslenmenin yanı sıra kaliteli uyku, gün ışığından yeterince yararlanma, günlük hareketi artırma ve stresin yönetilmesi de enerji düzeyini destekleyen önemli unsurlardır. Özellikle açıklanamayan ve uzun süren yorgunluklarda mutlaka tıbbi değerlendirme yapılması gerekir."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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