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Tamamen doğal, el işçiliğiyle katkı maddesiz hazırlanıyor! Her derde deva: Tek kaşık kansızlığı bitiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tamamen doğal, el işçiliğiyle katkı maddesiz hazırlanıyor! Her derde deva: Tek kaşık kansızlığı bitiriyor
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi ve köylerinde duttan pekmez yapımı başladı. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tamamen doğal yollarla hazırlanan pekmez, özellikle kış mevsiminde her derde deva olarak kullanılıyor. Pekmez, günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bölümünü karşılıyor.

Pekmez, bol güneş ve hafif rüzgar gerektiği için temmuz ve ağustos aylarında yapılıyor. Odun ateşi ile büyük kazanlarda doğal kaynak suyu ile kaynatılan dut, kaynama ısısına ulaşınca şırası alınıyor. Güneş gören damlarda tepsilere koyuluyor ve olgunlaşması bekleniyor. Bu süre bir hafta kadar sürebiliyor.Erzincan Kemaliye pekmezinin farkı kurutulmuş beyaz duttan yapılması ve az kaynatılıp besin değerini yitirmeden güneşte olgunlaşması.

"UZUN UĞRAŞLARLA HAZIRLANIYOR"

Uzun uğraşlarla hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan pekmezin el becerisi gerektirdiğini anlatan Medine Turgut, "Uzun uğraş ve zahmetler sonucu el işçiliğiyle tamamen doğal yollardan hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen pekmezlerimiz kış mevsiminde her derde deva olarak kullanılır. Dutlar kazanda kaynatılır, şırası elde edilir. Kaynatma işlemi uzun süre uygulanır. Kaynatma işlemi açık yayvan kaplarda yapılır ve düşük ısıda koyulaşıncaya kadar kaynatılır. Kaynatma kazanında şıra kaynamaya başlayınca oluşan köpükler kepçe ile alınır. Kaynama ilerledikçe şıranın üstü sarı köpük bağlar, şıra içten içe kızarır, göz göz olarak kaynar ve pekmez kokusunu yayar" dedi.

Tamamen doğal, el işçiliğiyle katkı maddesiz hazırlanıyor! Her derde deva: Tek kaşık kansızlığı bitiriyor - 1. Resim

PEKMEZİN FAYDALARI

Pekmez, yüksek şeker içeriği nedeniyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağıdır. Ayrıca mineralleri yoğun olarak içermektedir. Pekmez özellikle günlük kalsiyum, demir (kırmızı kan hücrelerinin ana bileşeni olan hemoglobinin üretimi için gerekli), potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılamaktadır. Mineral miktarının fazla ve emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle hamile ve emziklilerin, veremli hastaların, iyileşme dönemindeki kişilerin beslenmesinde yer alması önerilmektedir. Pekmezin çok iyi kaynak olduğu besin öğelerinden biri de kromdur. Dokuların krom içeriği hamilelikte, malnütrisyonda ve yaşla büyük ölçüde azalmaktadır. Krom, glikoz toleransa faktörünün yapısında bulunur ve insülin kullanımı ile glikoz metabolizmasını etkiler. Rafinasyon işlemi sonucunda gıdalardaki krom miktarının büyük ölçüde azaldığı göz önüne alınırsa pekmezdeki kromun önemi daha da belirginleşmektedir. Araştırmalar pekmezin thiamin, riboflavin ve demir açısından baldan daha zengin olduğunu da ortaya koymaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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