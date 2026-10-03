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Sağlık

Tansiyon ölçümünde 7 puanlık hata! Kolunuzu nereye koyduğunuza dikkat

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Tansiyon ölçümünde 7 puanlık hata! Kolunuzu nereye koyduğunuza dikkat
Başlık ResmiTansiyon ölçümünde 7 puanlık hata! Kolunuzu nereye koyduğunuza dikkat "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Yüksek tansiyon teşhisinde evde bir haftalık tansiyon ölçümü dikkate alınıyor. Ancak yanlış kol pozisyonu doğru teşhisi engelliyor. İşte doğru tansiyon ölçümü kuralları...

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Tansiyon ölçümü sırasında yapılan basit hatalar, yanlış yüksek tansiyon teşhisine yol açıyor. Johns Hopkins Tıp Merkezi uzmanları, kolun desteksiz şekilde yanda bırakılmasının büyük tansiyonu yaklaşık 7 mmHg yükseltebildiğini, kolun kucakta tutulmasının da ölçümün yaklaşık 4 mmHg daha yüksek çıkmasına sebep olabileceğini açıkladı.

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Uzmanlara göre kol sarkıtıldığında kaslar geriliyor ve tansiyon geçici olarak yükselebiliyor. Kolu kucağa koymak ise kol ile kalp arasındaki mesafeyi artırarak ölçümü etkileyebiliyor. Peki doğru sonuç için hangi kurallara uyulmalı?

- Doğru ölçüm için tansiyon öncesinde en az 5 dakika sessizce oturmak gerekiyor.

- Ayaklar yere düz basmalı, sırt desteklenmeli.

- Kol, kalp hizasında masa veya sehpa üzerine konulmalı.

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