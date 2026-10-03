Tansiyon ölçümünde 7 puanlık hata! Kolunuzu nereye koyduğunuza dikkat

Yüksek tansiyon teşhisinde evde bir haftalık tansiyon ölçümü dikkate alınıyor. Ancak yanlış kol pozisyonu doğru teşhisi engelliyor. İşte doğru tansiyon ölçümü kuralları...

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Tansiyon ölçümü sırasında yapılan basit hatalar, yanlış yüksek tansiyon teşhisine yol açıyor. Johns Hopkins Tıp Merkezi uzmanları, kolun desteksiz şekilde yanda bırakılmasının büyük tansiyonu yaklaşık 7 mmHg yükseltebildiğini, kolun kucakta tutulmasının da ölçümün yaklaşık 4 mmHg daha yüksek çıkmasına sebep olabileceğini açıkladı.

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Uzmanlara göre kol sarkıtıldığında kaslar geriliyor ve tansiyon geçici olarak yükselebiliyor. Kolu kucağa koymak ise kol ile kalp arasındaki mesafeyi artırarak ölçümü etkileyebiliyor. Peki doğru sonuç için hangi kurallara uyulmalı?

- Doğru ölçüm için tansiyon öncesinde en az 5 dakika sessizce oturmak gerekiyor.

- Ayaklar yere düz basmalı, sırt desteklenmeli.

- Kol, kalp hizasında masa veya sehpa üzerine konulmalı.

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