Tek kulakta çınlama yaşıyorsanız dikkat! Altından başka hastalıklar çıkıyor

Kulak çınlamasının yalnızca kulak hastalıklarından kaynaklanmadığını belirten KBB Uzmanı Prof. Dr. Cenk Evren, damar sorunlarından diyabet ve tiroit hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığın bu şikayete yol açabileceğini söyledi. Özellikle tek kulakta görülen çınlamaların ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Evren, uzman muayenesi uyarısında bulundu.

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Çınlamanın tek başına bir tablo olarak değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden KBB Uzmanı Prof. Dr. Cenk Evren, kaynağın saptanması için kapsamlı muayene ve tetkiklerin önem taşıdığını kaydetti.

Kulak çınlamasının sık karşılaşılan nedenleri arasında yüksek sese maruz kalmanın yer aldığını anlatan Evren, "Gürültülü ortamlarda bulunmak, yüksek sesle müzik dinlemek ve silah atışları gibi ani, şiddetli sesler iç kulaktaki hücre ve sinirlere zarar verebilir. Endüstriyel gürültü ve uzun süreli yüksek ses maruziyet de çınlama riskini artırabilir. İşitme sağlığını korumak için gürültüden uzak durulması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çınlamanın yalnızca kulak hastalıklarıyla ilişkili olmadığını aktaran Evren, kan akışındaki bozulmalar, damar yapısındaki farklılıklar, stres, enfeksiyonlar, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi, otoskleroz, boyun problemleri, tansiyon değişiklikleri, kulak kiri, işitme ve denge siniri tümörleri ile diyabet ve tiroit hastalıklarının da nedenler arasında yer alabildiğini bildirdi.

Evren, bazı ilaçların yan etkilerinin de çınlamayı tetikleyebildiğini vurgulayarak, "Kulak çınlaması yalnızca kulak kaynaklı bir sorun olmayabilir. Altta yatan nedenin belirlenmesi ve kişinin yaşam kalitesini etkileyen şikayetlerin değerlendirilmesi önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

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"SİGARA İÇ KULAK SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİYOR"

Tütün kullanımının işitme sağlığını olumsuz etkileyerek çınlamayı artırabildiğine değinen Evren, iç kulağın sağlıklı işleyişi için yeterli oksijen ve kan akışına ihtiyaç duyduğunu aktararak, sigaranın damar sağlığına ve vücudun oksijen seviyesine zarar verdiğini anlattı.

Her iki kulakta birden görülen çınlamaların tansiyon, yaşa bağlı işitme kaybı veya tiroit gibi sistemik nedenlerden kaynaklanabileceğine, özellikle tek taraflı çınlamalarda iç kulak ve işitme siniri yapılarının ayrıntılı muayene edilmesi gerektiğine işaret eden Evren, tek kulaktaki çınlamalarda zaman kaybetmeden kulak burun boğaz uzmanına başvurulması tavsiyesinde bulundu.

Çınlama şikayeti bulunan kişilerin değerlendirme sürecinde orta ve iç kulağın işitme ölçümlerini içeren odyometrik testlerden yararlanıldığını belirten Evren, hastanın durumuna göre tansiyon takibi, kan şekeri, kolesterol, karaciğer fonksiyonları ve tiroit testlerinin istendiğini, gerekli hallerde bilgisayarlı tomografi (BT) ile manyetik rezonans (MR) görüntülemelerine başvurulduğunu kaydetti.

"PSİKOLOJİK YÜK OLUŞTURABİLİR"

Evren, rahatsızlığın iletişim kurmayı ve gürültülü ortamlarda konuşulanları ayırt etmeyi zorlaştırabildiğine işaret ederek, "Şikayetler, bazı kişilerde yalnızlık hissi ve psikolojik yük oluşturabilir. Çınlama, yaşam kalitesini belirgin biçimde düşürebiliyor. Bu nedenle belirtilerin kişinin günlük yaşamına etkisinin de değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Şikayetlerin hafifletilmesinde yüksek ses ve endüstriyel gürültüden korunmanın öncelikli olduğunu belirten Evren, kan basıncının kontrol altına alınması, tuz tüketiminin sınırlandırılması, kahve ve kola gibi sinir sistemini uyarıcı içeceklerin azaltılması gerektiğini bildirdi.

Hekim kontrolü dışında ağrı kesici kullanılmaması uyarısında bulunan Evren, düzenli egzersiz, yeterli dinlenme, stres yönetimi ve rahatsız edici durumlarda arka plan seslerinden yararlanılan maskeleme yöntemlerinin fayda sağlayabileceğini anlattı.

Evren, kulak çınlamasının doğrudan kalıcı işitme kaybı veya hayati tehlike oluşturacağı algısıyla kaygı duyulmaması gerektiğini, doğru teşhis ve yaklaşım için uzman hekim kontrolünün belirleyici olduğunu belirtti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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