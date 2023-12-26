Terlemeyi ve kötü kokuları engelliyor! Bin bir derde deva… Hastalıklara da ‘dur’ diyor

26 Aralık 2023 14:57 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 14:58

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, reyhanın sağlığa faydaları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Reyhanın acımsı, keskin ancak çok hoş kokulu bir bitki türü olduğunu belirten Karabulut, anavatanı Hindistan olan bitkinin yaklaşık 2500 yıldan beri Ortadoğu ve Akdeniz havzasında tıbbi amaçlarla ziraatı yapıldığını aktardı.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

İyi bir antosiyanin kaynağı olan reyhanın yalnızca gıda sanayii açısından değil, aynı zamanda parfümeri ve tıp açısından da önemli bir yeri olduğunu ifade eden Karabulut, “Antibakteriyel olduğu, bir başka ifadeyle zararlı bakterileri temizlediği için ciltte sivilce oluşumunu engellemekte, akne oluşumlarını önleyerek pürüzsüz bir görünümün elde edilmesine katkı sağlamaktadır. Vücuda sürüldüğü takdirde terlemeyi engellediği, kötü vücut kokularını, özellikle de koltuk altı kokularını giderdiği bilinmektedir. Yine etkileyici kokusuyla zararlı böcek ve haşeratı kovduğu, uygulandığı mekânın havasını tazeleyerek yenilediği ve yumuşattığı da bu bahse ilave edilmelidir” ifadelerine yer verdi.

VİTAMİN ZENGİNİ, HASTALIKLARI DA ÖNLÜYOR

Reyhanın insan sağlığına yararlarının çok olduğunun altını çizen Prof. Dr. Karabulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yatıştırıcı, midevi, gaz söktürücü ve idrar arttırıcıdır. Halk arasında romatizma, kalp çarpıntısı ve hemoroit gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan bu bitki, bağışıklık sisteminden sindirim sistemine kadar birçok sağlık sorunu ile mücadele etmektedir. Metabolik faaliyetleri desteklemekte, bağışıklık sistemini güçlendirmekte, vücuttaki asitleri dengeleyerek mideye (örneğin ishal, gastrit ve ülser gibi rahatsızlıklara, mide bulantısına, sindirimi kuvvetlendirmeye) iyi gelmekte, bulaşıcı hastalıkları önlemekte, soğuk algınlığı ile savaşmakta ve A vitamini bakımından zengin olduğu için göz sağlığını da korumaktadır.”

KANSER HÜCRELERİNİN ÇOĞALMASINI ÖNLEMEDE ETKİLİ

Prof. Dr. Karabulut, reyhanın psikolojik açıdan da yararları olduğunu belirterek bu bitkinin strese iyi geldiğini belirtti:

“Radyasyona karşı koruyucu etkisi olup kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyen reyhanın insan sağlığına faydaları kuşkusuz bu kadarla sınırlı değil. Sinir sistemini düzene sokup strese iyi geldiği gibi anksiyete ve migren üzerinde de olumlu etkileri var. Reyhan koklamak sıkıntıyı dağıtır, depresif ruh halini ve moral bozukluğunu giderir, yaşama sevincini arttırır. Kalbe sükûnet, sinirlere hafiflik verir, uykusuzluktan ve zihinsel çalışmalardan kaynaklanan yorgunluğu giderir. Ayrıca saç dökülmesine karşı da etkili olup saçları siyahlaştırır.

Kan dolaşımını hızlandıran, kalp ve damar sağlığını takviye eden, trigliserit ve kolesterol seviyesini düşüren reyhan bitkisinden yapılan şerbet kansızlık ile mücadele etmekte, kan şekerinin düşmesine engel olarak baş dönmesi ve baygınlığı önlemektedir. Ayrıca şeker konmadan hazırlanacak reyhan suyu ile gargara yapmak yalnızca ağızdaki yaraları iyileştirmekle kalmamakta, aynı zamanda ağız kokusunu da gidermekte, bunlara ilave olarak sigarayı bırakmaya yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde ödem söktüren, bebek emziren annelerin sütünü arttıran, karaciğer ve böbrek sağlığı için yararlı olan ve öksürük tedavisinde tavsiye edilen reyhan, örneğin arı sokmasına karşı tedavi edici olarak da önerilmektedir. Son olarak bitkimizin yağ yakıcı özelliğe sahip olduğunu ve özellikle de reyhan çayının zayıflamaya yardımcı olabileceğini belirtmeden geçmeyelim. Yine bir uyarı olarak aşırı reyhan tüketmenin böbrekleri yorabileceğini ve karaciğere zarar verebileceğini de ifade etmiş olalım.”