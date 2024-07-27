Türk araştırmacıya Avrupa’dan destek! İdrar problemi̇ olanlar için giyilebilir ultrason cihazı geliştirdi

Türk araştırmacılar milyonlarca hastanın hayat kalitesini yükseltecek bir imzaya attı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - İdrar problemi yaşayan milyonlarca hastanın hayat kalitesini yükseltecek bir buluşa imza atan Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Levent Beker, Avrupa’daki en iyi araştırmacıların çığır açıcı projelerini ortaya çıkarmayı hedefleyen Avrupa Araştırma Konseyi’nden 150 bin avroluk Kavram Kanıtlama Desteği almaya hak kazandı.

Bu desteği almaya hak kazanan Türkiye’den tek araştırmacı olan Dr. Beker “Giyilebilir Ultrason Cihazı ile Sürekli Mesane Hacmi Ölçümü” adlı proje ile mesane hacminin sürekli takibini sağlayarak, hastalara hastane dışında da kullanabilecekleri, hayat kalitesini yükselten yenilikçi bir çözüm sunuyor. Dr. Beker, iki yıl önce de “Sürekli Kardiyak Ölçümü Amacıyla Kablosuz ve Biyobozunur İmplant Geliştirilmesi” adlı projesiyle 2,5 milyon avroluk Avrupa Araştırma Konseyi’nin Başlangıç Desteği’ne layık görülmüştü.

Dr. Levent Beker “Günümüzde hastalığın daimi şekilde izlenmesine dair yöntemlerin yetersizliği ve anatomik kısıtlamalar, hastaları yüksek maliyetli tıbbi harcamalarla karşı karşıya bırakıyor. Tamamen kablosuz, kompakt, rahat takılabilen ultrasonik bir cihaz önerisi getiren BladderWatch projesiyle hastaların gündelik hayat kalitesinde ciddi bir iyileşme amaçlıyor” dedi.