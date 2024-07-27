Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Türk araştırmacıya Avrupa’dan destek! İdrar problemi̇ olanlar için giyilebilir ultrason cihazı geliştirdi

Türk araştırmacıya Avrupa’dan destek! İdrar problemi̇ olanlar için giyilebilir ultrason cihazı geliştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk araştırmacıya Avrupa’dan destek! İdrar problemi̇ olanlar için giyilebilir ultrason cihazı geliştirdi

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk araştırmacılar milyonlarca hastanın hayat kalitesini yükseltecek bir imzaya attı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - İdrar problemi yaşayan milyonlarca hastanın hayat kalitesini yükseltecek bir buluşa imza atan Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Levent Beker, Avrupa’daki en iyi araştırmacıların çığır açıcı projelerini ortaya çıkarmayı hedefleyen Avrupa Araştırma Konseyi’nden 150 bin avroluk Kavram Kanıtlama Desteği almaya hak kazandı.

Bu desteği almaya hak kazanan Türkiye’den tek araştırmacı olan Dr. Beker “Giyilebilir Ultrason Cihazı ile Sürekli Mesane Hacmi Ölçümü” adlı proje ile mesane hacminin sürekli takibini sağlayarak, hastalara hastane dışında da kullanabilecekleri, hayat kalitesini yükselten yenilikçi bir çözüm sunuyor. Dr. Beker, iki yıl önce de “Sürekli Kardiyak Ölçümü Amacıyla Kablosuz ve Biyobozunur İmplant Geliştirilmesi” adlı projesiyle 2,5 milyon avroluk Avrupa Araştırma Konseyi’nin Başlangıç Desteği’ne layık görülmüştü.

Dr. Levent Beker “Günümüzde hastalığın daimi şekilde izlenmesine dair yöntemlerin yetersizliği ve anatomik kısıtlamalar, hastaları yüksek maliyetli tıbbi harcamalarla karşı karşıya bırakıyor. Tamamen kablosuz, kompakt, rahat takılabilen ultrasonik bir cihaz önerisi getiren BladderWatch projesiyle hastaların gündelik hayat kalitesinde ciddi bir iyileşme amaçlıyor” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yazın da D vitamini desteği şart! Güneş koruyucular sentezi̇ azaltıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sıcakta soğuk duş almayın! Kalp hastalarına sıcak hava uyarısı - SağlıkSıcakta soğuk duş almayın! Kalp hastalarına sıcak hava uyarısıSuyun azı da çoğu da zararlı! Aşırı sıcaklarda akla takılan en önemli soru: Ne kadar su içmeliyim? - SağlıkAşırı sıcaklarda ne kadar su içmeli?Hamile kadının karnından çıkan hayrete düşürdü! ‘2-3 gün ağladım’ - SağlıkHamile kadının karnından çıkan hayrete düşürdü! ‘2-3 gün ağladım’Sıcaklarda topuz ve atkuyruğuna dikkat! Uzmanlar uyarıyor: yapmayın... - SağlıkSıcaklarda topuz ve atkuyruğuna dikkat!İlk defa bir Türk araştırmacıya verildi! Kadınlara umut oldu Avrupa’dan büyük ödül kazandı - SağlıkKadınlara umut oldu Avrupa’dan büyük ödül kazandıKaşıntıyı kaşıyarak geçiremezsiniz... Sıcak hava egzamayı da tetikliyor - SağlıkSıcak hava egzamayı da tetikliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...