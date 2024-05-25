Türkiye Hastanesi dijital dönüşümde öncü... Sanal gerçeklik terapisi ve akıllı dijital tartı ile yenilikçi tedaviler

Türkiye Hastanesi, günlük hayatta kullanılan teknolojik cihazları tedavilere entegre ederek hastaların hayatını kolaylaştıran dijital çözümlerle hizmet kalitesini her geçen gün artırıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - 33 yıldır uygulamaya koyduğu yenilikçi teknolojileri ile sağlık sektöründe öncü olan Türkiye Hastanesi, son dönemde hastaların hizmetine sunduğu dijital uygulamalarla da yeni bir konsepte imza atıyor. Türkiye Hastanesinin dijitalleşen dünyada teknolojiyi hastalarının faydasına kullanarak, onların daha mutlu ve sağlıklı bir yaşama kavuşmaları için çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Türkiye Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Doğru “Bütün faaliyetlerinde hasta memnuniyetini ön plana alan Türkiye Hastanesi, yenilikçi tedavi yöntemleri konusunda bir adım daha atarak, ruh sağlığı alanında “sanal gerçeklik ile maruz bırakma terapisini” ve sağlıklı yaşam alanında “akıllı dijital tartı” uygulamalarını teknoloji destekli sağlık hizmetleri arasına ekledi” dedi.

KORKULARIN ÜZERİNE GİDİN

Sanal gerçeklik tedavisinin kişiyi sanal ortamda canlıymış gibi mevcut korkularına maruz bırakarak yapıldığını söyleyen Doğru “Yeni uygulamamızla anksiyete bozuklukları ve fobileri olan hastalarımıza, gerçek hayatın getirdiği riskler olmadan, korkularıyla yüzleşme ve onları yönetme fırsatı sunuyoruz. Uzman terapistlerimiz, hastaların spesifik ihtiyaçlarına uygun, güvenli ve kontrollü sanal senaryolar hazırlayarak, terapi ve tedavi sürecinin her aşamasında kişinin ilerlemesini takip edebiliyor ve anksiyete düzeylerini azaltabilmelerini sağlıyor” diye anlattı.

SAĞLIĞINI SEN YÖNET!

İnternet kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte hastaların mobil ve dijital beklentilerinin giderek arttığına dikkat çeken Mustafa Doğru “Hizmetlerin kişilerin günlük hayatlarında kullanmış oldukları cihazların yazılım programları ile bütünlük çerçevesinde sunulması ile hem hastanın hayatı kolaylaşıyor hem de sunulan hizmetin daha etkili olması sağlanıyor. Dijitalleşme ile de küreselleşen dünyada hasta hizmete her yerden ulaşabiliyor. Bu gerçeklikten hareket eden hastanemiz, dijital sağlık hizmetlerindeki yenilikçi adımlarına bir diğerini daha ekleyerek, akıllı dijital tartı uygulamasını sağlık servislerimize ve diyet programlarına dâhil etti. Akıllı tartı cihazı, sağlıklı beslenme ve kilo verme hedefiyle bize başvuran danışanlarımızın diyet programlarını uzaktan takip etmeye imkân veriyor” açıklamasını yaptı.

AKILLI DİJİTAL TARTI SAYESİNDE KİLOLARA TEKNOLOJİK DOKUNUŞ

Yaz geldi sayılır. İncelen kıyafetlerimizle daha fit görünmek en önemli kaygılarımızdan biri şu sıralar. Hemen diyetisyene başlanır; bir iki ziyaretten sonra “zamansızlık” ya da “ulaşım kaygısı” ile ziyaretler seyrekleşir. Kilo verme hayalleri de bir başka yaza kalır… Kilo vermeyi beslenme uzmanının yönetiminde kişinin kendi kontrolüne veren akıllı dijital tartı, kilo verirken sıraladığımız bütün bahaneleri çöpe atmayı sağlıyor. Bu hibrit modelde sık sık hastaneye gitmeye gerek kalmadan takip yapılabiliyor. İlk olarak Türkiye Hastanesinde kullanılmaya başlanan akıllı dijital tartı uygulaması ile ilgili bilgi veren Türkiye Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Doğru şunları söyledi:

SONUÇLAR UZMAN DİYETİSYENE GİDİYOR

Kilo takibini her yerde yapabilme imkânı sunan akıllı dijital tartı cep telefonuna yüklenen aplikasyonla çalışıyor. Bluetooth ile cihaza bağlanıp ölçüm yaptıktan sonra sonuçları online olarak diyetisyen ile paylaşmaya imkân veriyor. Danışanlarımızın kilo, yağ ve su oranları gibi önemli vücut ölçümlerini sürekli ve doğru bir şekilde takip edebiliyoruz. Aplikasyonda ise sağlık uygulamaları var. Danışanlarımızın bilgileri, adım sayar ve nabız ölçümleri, dilerseniz beslenme programları… Son derece hafif, dijital olan akıllı tartı cihazına sahip olan hastalar diledikleri yerde ölçümlerini yapıp aplikasyon üzerinden sonuçlarını uzman diyetisyenlerimiz ile paylaşabiliyorlar.

YÜKSEKLİK KORKUNUZU TEKNOLOJİ İLE YENİN

Uçağa binmekten mi korkuyorsunuz? Yükseklik korkunuz mu var? Kapalı alanlara giremiyor musunuz? Karanlık sizi ürkütüyor mu? Kedi, köpek, arı, örümcek ya da başka hayvanların adını duymak bile tüylerinizi diken diken mi yapıyor? Bütün bunların tedavisi artık çok kolay. Psikoterapide kullanılan “sanal gerçeklik ile maruz bırakma terapisi” mevcut korkularınızla sizi sanal ortamda sanki canlıymış gibi baş başa bırakarak korktuğunuz şeylere alışmanızı sağlıyor.

Sanal gerçeklik terapisi sayesinde kişinin terapist eşliğinde anbean gözlemlenerek bu kaygı ve korkuları ile yüzleşmesinin ve başa çıkmasının sağlandığını söyleyen Türkiye Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Havva Afşaroğlu “Bu teknoloji sık görülen rahatsızlıklar, anksiyete bozuklukları ve fobilerde kullanılır. Bazı durumlar kişinin elinde olmadan kişide çok fazla kaygı ve korku uyandırır. Kapalı alan, yükseklik ve uçak, bazı hayvanlar gibi... Kişi elinde olmadan ciddi tepkiler verir ve bu ortamlardan kaçınarak hayat kalitesinin bozulmasına sebep olur. Tedavide ise en etkin terapi yöntemi olan bilişsel davranışçı terapisi kullanılır. Bilişsel davranışçı terapide önce kişilerle görüşülüp konuyla ilgili bir süreç iletilirken, bir aşamada da üzerine gitme, yüzleşme yapılmalıdır. Ancak yüzleşmeler, normal şartlarda çok kolay olmaz. Ama bu VR gözlükler sayesinde terapi sırasında çok daha etkin yüzleşmeler yapılabilir. Bu yapıldıktan sonraki aşamada gerçek hayattaki yüzleşmeleri de kolaylaştırır” dedi.

TERAPİST HASTAYI GERÇEKLE BAŞ BAŞA BIRAKMIYOR

Hastaların korkutucu ya da endişe verici senaryolarla sanal bir şekilde yüzleşirken yanında terapistlerin de bulunduğunu ifade eden psikiyatri uzmanı Dr. Havva Afşaroğlu “Terapistler, hastanın maruz kalacağı senaryoyu tamamen kontrol edebilir, böylece terapi süreci daha güvenli ve öngörülebilir hâle gelir” diye aktardı.