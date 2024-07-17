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Haberler > Sağlık > Türkiye sadece sağlık hizmeti veren değil aynı zamanda bilim ve teknolojiyi geliştiren bir ülke olacak

Türkiye sadece sağlık hizmeti veren değil aynı zamanda bilim ve teknolojiyi geliştiren bir ülke olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sağlık Bakanı, Teknoloji, Sağlık Sistemi, Haber

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğu, Türkiye'nin sağlık sektöründe tarihi adımlar atacağını vurguladı. Bakan Memişoğlu, sadece sağlık hizmeti vermenin dışında teknolojisini üreten bir ülke olunacağının da altını çizdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sadece hizmet anlamında değil, aslında bilgisini üreten, aynı zamanda buna bağlı teknolojisini üreten sağlık sektörünü lokomotif bir sektör haline getirmek istiyoruz." dedi.

SAĞLIK TEKNOLOJİSİ VE BİLGİSİ DE SAĞLANACAK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğu, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda milletvekillerine bilgi verdi.

Bakan Memişoğlu, sağlıkta büyük değişim ve gelişim süreci yaşadıklarını belirterek, “Bugün baktığımız zaman sağlık hizmeti sunumunda en çok ulaşılabilen, her yere ulaşan bir sağlık sistemimiz var. Covid’deki başarı, deprem, büyük bir özveriyi de örnek göstererek dünyaya sağlık anlamında Türkiye’nin çok iyi yerlerde olduğunu gösterdik. Sadece hizmet anlamında değil, aslında bilgisini üreten, aynı zamanda buna bağlı teknolojisini üreten sağlık sektörünü lokomotif bir sektör haline getirmek istiyoruz. Bizler en iyisini yapmaya çalışırken istişareyle, ortak akılla hareket etmek istiyoruz. Ne yaptığını sorgulayan bir Bakanlık olacağız. Her zaman sizin desteğinize, görüşlerinize ihtiyacımız olacak” dedi.

Türkiye sadece sağlık hizmeti veren değil aynı zamanda bilim ve teknolojiyi geliştiren bir ülke olacak - 1. Resim

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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