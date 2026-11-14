Ünlü oyuncu Derya Baykal 23 yıllık "tatlı mücadelesi"ni anlattı

2,5 saatlik tek kişilik oyununu kan şekeri 400’e yaklaşmışken oynadı. Hastalığından habersizdi, ta ki sahnede oyunun sözlerini unutana kadar… 2003 yılında Tip 1 diyabet tanısı alan tiyatrocu ve sunucu Derya Baykal, 23 yıldır insülinle, ölçüm cihazlarıyla ve hiç yanından ayırmadığı küçük bir çantayla yaşıyor. Ona göre diyabet, her an ilgi bekleyen bir bebek gibi. Baykal, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde hastalıkla tanışma hikâyesini ve diyabetle yaşamın görünmeyen ayrıntılarını anlattı.

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23 yıllık diyabet hastası oyuncu ve sunucu Derya Baykal, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde hastalığını anlattı. Diyabeti bir bebeğe benzeten Baykal, “Diyabet hastalığını aynen bir bebek taşır gibi yanımda taşıyorum. Diyabet, her an yemesine, içmesine, uykusuna, güvenliğine dikkat edeceğiniz, ilgiye muhtaç bir bebek gibi. Ona iyi bakarsanız, siz de iyi oluyorsunuz” dedi.

Sanovel firmasının diyabet tedavileri alanındaki 20. Yılını kutladığı özel bir etkinlikte, hastalığı ile ilgili konuşan Derya Baykal, diyabetin hiç beklenmedik bir anda geldiğine dikkat çekti. Kendi diyabetinin ilk sinyallerini sahnede aldığını aktaran Baykal, “Çok disiplinliyimdir. Saatler öncesinden tiyatroya gelir. Eksikleri kontrol eder, rolümün üzerinden gerekiyorsa geçer öyle sahneye çıkarım. Sahnede hiç oyunun sözlerini unuttuğum olmamıştır. 23 yıl önceydi yine hareketli bir komedi oynuyoruz. Ben ne söyleyeceğimi unuttum. Sahnede öylece kaldım. Herkes de şaşırdı. O zaman yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anladım” diyerek diyabetin ilk belirtilerinden birini kendisi için şok oluşturacak bir şekilde yaşadığını anlattı.

Ancak bu belirti onu direkt doktora götürmemiş. Zamanla zayıflamaya başlamış. Bir gün evine giderken yoldaki tabelaları görmediğini fark edince, hemen göz doktoruna gitmiş.

Derya Baykal - Ziyneti Kocabıyık

“DİYABETİMİN TEŞHİSİNİ GÖZ DOKTORU KOYDU”

Gözlerinin bozulduğunu düşünmüş. Gözlerine bakılmış ama bir bozukluk bulunamayınca göz doktoru ona “Derya hanım siz bir de şekerinize baktırın” deyince gerçek ortaya çıkmış. Yine Ankara’da oyunu olduğu bir gün GATA’ya gitmiş ve kan şekerinin 400’e yakın olduğu görülmüş.

“BEDENİNİZİN SİNYALLERİNE KULAK VERİN”

Derya Baykal, hastalıkla karşılaşmasını anlatırken, bir cümleyle yaşadıklarını özetliyor: “Diyabet beni nerede buldu? Sahnede buldu, yollarda buldu; zayıflarken buldu; yollarda tabelaları görmediğim anda buldu; tatlı gazlı içecekler içerken buldu… Siz de bedeninizin sinyallerine kulak verin. Çünkü hiçbiri boşuna değil. Vücudunuz size çığlık çığlığa haber veriyor. Onu duyun…”

Ünlü oyuncu Derya Baykal 23 yıllık tatlı mücadelesi ni anlattı

"YANIMDA SANKI BIR EV TAŞIYORUM"

Baykal’ın çantasında ise günlük yaşamın vazgeçilmezleri var. İnsülini, şeker ölçüm cihazı, kan şekeri düştüğünde kullanabileceği meyve suyu ve ihtiyaç duyabileceği küçük atıştırmalıklar… Kendi ifadesiyle, yanında adeta bir ev taşıyor.

Kan şekeri düşüşlerine ve yükselişlerine karşı hazırlıklı olmayı zaman içinde öğrendiğini anlatan Baykal, özellikle teknolojinin gelişmesinin diyabet yönetimini kolaylaştırdığını söylüyor. Parmaktan ölçümün yanı sıra farklı ölçüm yöntemlerinden de yararlanıyor.

Baykal’ın mesleği, diyabet yönetimini zaman zaman daha da hassas hale getiriyor. Tiyatroda ya da televizyon programında kan şekerinin düşmesini istemiyor. Bu nedenle sahneye veya ekrana çıkmadan önce beslenmesine ve ölçümlerine dikkat ettiğini söylüyor.

Ünlü oyuncu Derya Baykal 23 yıllık tatlı mücadelesi ni anlattı

"KENDI KENDINIZIN DOKTORU OLACAKSINIZ"

Baykal’ın diyabetle geçen 23 yıldan çıkardığı en önemli derslerden biri, kişinin kendi hastalığının yönetiminde aktif rol alması.

“Ne yedim, kaç kalori aldım, bugün ne kadar yürüdüm? Soruları günlük hayatın bir parçası haline gelmeli. Kişi kendi kendinin doktoru olmalı. Ancak bu hekimlerin yerini almak anlamına gelmiyor. Tam tersine, doktorların sözünü dinlemenin ve tedaviye sadık kalmanın önemini gösteriyor.

Hülya Yalın

DİYABETTE TAM YERİ, TAM ZAMANI

Sanovel CEO’su Hülya Yalın, resepsiyonda yaptığı konuşmada diyabetin erken teşhisine dikkat çekti. Türkiye’nin diyabet açısından en riskli ülkelerin başında geldiğini aktaran Yalın, “Dünya Diyabet Atlasına göre, Türkiye’nin 2045 yılında dünyada en fazla diyabet hastası bulunan ilk 10 ülke arasına gireceğinin ve 2050 yılında diyabetle yaşayan yetişkin sayısının 14 milyonu aşacağının öngörülmesi, erken tanı, hastalık farkındalığı ve etkili tedavi yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Dünya Diyabet Günü’nün bu yılki “Early Action on Diabetes” teması da diyabetin erken tanısı, farkındalık ve zamanında harekete geçmenin önemine dikkat çekiyor. Biz de diyabet alanında 20. Yılımızı geride bırakmış bir firma olarak bu önemli mesajı “Diyabette Tam Yeri, Tam Zamanı” mottosuyla destekliyoruz. Birikimimizi yeni tedavi seçenekleriyle geliştirerek daha fazla insanın sağlığına katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

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