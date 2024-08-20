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Uyku zorluğu çekenlere tavsiye! Rahat uykunun formülü bir bardak vişne suyu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uyku zorluğu çekenlere tavsiye! Rahat uykunun formülü bir bardak vişne suyu

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

European Journal of Nutrition’da yayınlanan bir çalışma, gece yatmadan önce vişne suyu ya da vişne tüketen kişilerin kontrol grubuna göre daha rahat uykuya daldığını ve kaliteli bir uyku uyuduğunu gösterdi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ -  Northumbria Üniversitesindeki bilim adamları tarafından yapılan çalışma vişne suyu grubunun uyku hormonu melatonin seviyelerini önemli oranda artırdığını ortaya koydu.

Bu etkinin, vişnede bol miktarda bulunan antioksidan ve melatonin (uyku döngüsünü kontrol etmeye yardımcı olan hormon) sayesinde olduğu düşünülüyor. Öte yandan Sleep Health dergisinde yayınlanan başka bir araştırma, günde üç veya daha fazla porsiyon meyve ve sebze tüketimini artıran kadınların, bunu yapmayanlara göre üç aylık bir süre zarfında iki kat daha iyi uyuduğu sonucuna vardı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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