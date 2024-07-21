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Uykunun baş düşmanları! Sıcaklık ve nem uyutmuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uykunun baş düşmanları! Sıcaklık ve nem uyutmuyor

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye çöl sıcaklarının etkisi altında. Ancak nem sıcaktan daha çok yoruyor. Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu “Nem arttıkça oksijen oranı azalıyor. Uyku kalitesi bozuluyor. Asabiyet, hâlsizlik ve tahammülsüzlük yaşanıyor” diye uyardı.

Sıcaklığın yüksek derecelerde seyrettiği bu günlerde, özellikle akşam saatlerinde nem oranının artmasıyla bunaltıcı hâle gelen hava, uyku düzenini bozuyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Uyku Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, normalde insanlarda 36,5-37 santigrat derece olan vücut ısısının uyku sırasında metabolizmanın yavaşlamasıyla yarım santigrat derece kadar düştüğünü belirterek, uyku motivasyonunu ve derinliğini, vücut ısısının kısmen düşmesiyle birlikte oda ısısının da aynı şekilde düşük olmasının artırdığını ifade etti.

İdeal uyku için serin bir oda önerdiklerini aktaran Akkoyunlu, şunları kaydetti: Yaz aylarında hava sıcaklığının 38-39 dereceleri bulması uyku ritminde bozulma meydana getiriyor. Uykuya dalmada, uykuyu sürdürmede, uykunun derinliğinde problemler yaşanıyor. Terlemeyle beraber rahatsızlık hissi oluşuyor, sıcaklıkla damarlarda genişlemeye bağlı olarak ciddi baş ağrısı meydana geliyor.

Nem arttığı zaman hissedilen sıcaklığın çok daha fazla olduğunu ifade eden Akkoyunlu “Nem arttıkça oksijen oranında azalma meydana geliyor, yeterince nefes alınamadığı hissiyatı oluşabiliyor. Nem ve sıcaklık beraber çalışıyor. Hava sıcaklığı nemi de artırıyor ve bununla birlikte ciddi şekilde uyku kalitesini bozuyorlar. Yani uykunun düşmanı diyebiliriz” değerlendirmesini yaptı. Prof. Dr. Akkoyunlu, uykusuz kalınmasıyla asabiyet, gün içerisinde performans düşüklüğü, hâlsizlik, yorgunluk ve sıcağa karşı tahammülsüzlük gibi durumlar yaşandığını dile getirdi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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