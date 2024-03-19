Uzmanı cevapladı: Obezite ameliyatı olanlar oruç tutabilir mi?

Obezite ve şeker hastalığı ameliyatı geçiren kişilerin oruç tutup tutamayacaklarına doktorlarına danışarak karar vermeleri gerektiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Recep Aktimur, hastaları uyardı. Ameliyat sonrası beslenmede farklılıklar yaşandığını belirten Aktimur, obezite cerrahisi olanlara önemli bilgiler verdi.

Prof. Dr. Recep Aktimur, obezite ve şeker hastalığı ameliyatı olmuş kişilerin oruç tutup tutamayacakları konusunda bilgilendirmede bulundu.

“AMELİYAT SONRASI BESLENMEDE FARKLILIKLAR YAŞANIYOR”

Prof. Dr. Aktimur, “Bizim hastalarımızın çokça merak ettiği ve çeşitli bilgilerle yanlış algıların etkilediği bir konuda size net ve anlaşılabilir gerçekleri vermeye çalışalım. Öncelikle biz tüm obezite ve şeker hastalığı ameliyatlarını mide ve bazen ince bağırsaklar üzerinde yapıyoruz. Tabii ki beslenme ile ilgili organları ameliyat ile değiştirdiğimiz için ameliyat sonrasında beslenme ile ilgili bazı farklılıklar yaşanıyor. Böyle bir altyapı olduğu düşünüldüğünde, dinimizin gereklerinden olan oruç tutmanın ameliyat olan kişilerde ilk etapta zorlaşabileceğini düşünmek yanlış olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“KİŞİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRME YAPILMALI”

Mide ameliyatı uyguladığı hastalarının oruç tuttuğunu belirten Prof. Dr. Aktimur, “Peki, hakikaten ‘ameliyattan sonra oruç tutulamayacak mı?’ Bu soruya yıllardır benim birçok hastam oruçlarını tutarak ‘hayır’ cevabını veriyorlar. Diğer yandan, bazı hastalarım zorlandıkları için oruç tutamıyorlar. Bu noktada zorlayıcı olmak yerine, her kişiyi kendi özelinde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Obezite ya da şeker hastalığı için yapılan mide ameliyatlarından sonra bazı özel yaklaşımlarla oruç tutmanız mümkün” diye konuştu.

“AMELİYAT OLMUŞ KİŞİLER GIDALARI ÇOK ÇİĞNEMELİ”

Kurallar vermek yerine hastalarının yeni vücutlarında uygulayacakları yaklaşımın mantığını anlatmayı daha doğru bulduğunun altını çizen Prof. Dr. Recep Aktimur, “Hepimizin yaptığı gibi iftardan sahura kadar olan vakti ameliyatlı bir kişinin ameliyat olmayan bir kişiye göre çok daha etkili ve mantıklı kullanması gerekiyor. Yani normal şartlarda ameliyat olmayan bir birey iftarda bir anda tüm açlığını gidermeye çalışırken, ameliyat olmuş bir kişi iftardan sahura kadar yavaş ve bıkmadan kendisini bir sonraki gün ayakta tutacak miktarda gıdayı ve sıvıyı mutlaka ve mutlaka almalı. Tıkanmamak ve rahatsız olmamak için yavaş davranması ve gıdaları çok çiğnemesi oldukça önemli. Bu şekilde kendimizi 1 gün sonra ayakta tutacak temel gıda ve sıvıyı alabildiğimiz takdirde oruç tutmamızda herhangi bir mahsur yok. Dikkatli davranarak birçok hastam yıllardır orucunu tutuyor. Herkese hayırlı ramazanlar dilerim” şeklinde açıklamasını sonlandırdı.