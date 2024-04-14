Uzmanlar aileleri uyarıyor! Çocuklarda ihmal ‘Mavi Balina’ oluyor

Sosyal medya kaynaklı çocuk cinayetleri ve Mavi Balina gibi oyunların sebep olduğu intiharların ailelerin çocuklarını ihmal etmelerinden kaynaklandığı bildirildi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Sanal dünyanın tuzakları her geçen gün etkisini gösterirken sosyal medyada çıkan tartışma yüzünden bir çocuğun başka bir çocuğun katili olması ve 22 yaşındaki bir gencin Mavi Balina oyunu sebebiyle intihar etmesi tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Psikolog Cihan Çelik, sanal ortamda kontrolün tamamen çocuğa bırakılmasının, burayla yakın ilişki kurmasının gerçek hayata da taşınabileceğini söyledi. Buradaki en büyük tehlikenin şiddet unsuru olduğuna dikkat çeken Çelik “Çocuklar sanal dünyada başka insanlarla yazışıyor, onlarla ilişki kuruyor. Adı üstünde, bunlar çocuk. Aile, çocuğu 9, 10, 11 yaşında başka çocuklarla ‘nasıl konuşuyor, nasıl iletişim kuruyor, hangi kelimeleri kuruyor, kendisine neler yapılıyor’ bunları kontrol etmezse, çocuklar ergenlik çağına geldiği zaman sanal dünyadaki kavgayı, güncel hayatına taşır ve iş hiç istenmeyen sonuçlara varır” dedi.

ZORBALIK ORTAYA ÇIKIYOR

Çocukların oyunlara, sosyal medya platformlarına ailenin kendi hesabıyla girmesi gerektiğinin altını çizen Çelik “Aile çocuğunun da haberi olduğu şekilde bu dünyada neler yaptığını izlemeli, görmeli. Kimle yazışmış, ne yazmış, ne yollamış, çocuğuna ne yazılmış, çocuk ne tepki vermiş, bunların hepsi takip edilmeli. O çocuk başka bir çocuğu yaralayana kadar geçen süreç maalesef ailenin ihmali. Bu ihmal süreci ilerlerse çocuklarda zorbalık ortaya çıkar ve kötüleşerek devam eder. En büyük sebep burası. Aileler bu süreci ıskalıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Mavi Balina oyunu başta olmak üzere buna benzer başka oyunların da çocukların gerçek dünyasına dönüştüğünü ifade eden Çelik “Çocuk orada o kadar çok sık vakit geçiriyor ve orayı o kadar gerçekmiş gibi yaşıyor ki artık odasından çıkmıyor. Hayat onun için sadece o oyun oluyor. Oradan gelecek bir komuta bağlı yaşamaya başlıyor. 22 yaşında genç intihar etti. Ancak bu olayın başlangıcı 9-10 yaşa dayanıyor. Bu çocuk bağımlılığa giden yolda hızla ilerlerken ihmal ediliyor” diye konuştu. Şiddetin her zaman olduğunu ve bundan sonra da olacağını kaydeden Çelik, buradaki asıl meselenin şiddetin görünür kılınması olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: Şiddeti bu kadar görünür kılmanın temelinde, yeni nesil ebeveynlerin çocuklara alan açalım derken, sınırsız bir alan tanıması ve yaptıkları hiçbir şeyin karşısında bir yaptırım uygulamaması yatıyor. Bu da şiddet eğiliminin en büyük etkisi.