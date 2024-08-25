Uzmanlar unutkanlık yaşayanları uyardı! Sağlığınızdan olmayın...

Girişimsel Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Sarıönder Gencer, unutkanlık şikayeti olan bireyleri uyararak, bu durumun altında yatan sebebin Alzheimer değil, inme olabileceğini belirtti. Dr. Gencer, kardiyovasküler risk faktörlerine sahip kişilerin unutkanlık yaşaması durumunda, erken tanının önleyici tedavi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Girişimsel Nöroloji Uzmanı Dr. Elif Sarıönder Gencer, unutkanlığın en sık nedeninin Alzheimer, ikinci en sık nedeninin ise inme olduğunu belirtti. İnmenin unutkanlığa yol açabileceğini vurgulayan Gencer, inme geçiren hastaların %70'inin Alzheimer benzeri unutkanlık yaşadığını söyledi.

Üç farklı inme çeşidinin unutkanlığa neden olabileceğini ifade eden Gencer, ilerleyici unutkanlık yaşayan hastaların inme açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Gencer ayrıca, vasküler demans hastalarında da inmenin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve bu hastaların erken tanı almasının önleyici tedavi için önemli olduğunu vurguladı.

Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer, Türkiye ve dünyada inmenin ciddi bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti. İnmenin, beyin dokusunun yeterince beslenememesi sonucu ortaya çıkan ciddi bir sakatlık ve ölüm nedeni olduğunu ifade eden Gencer, inmenin ülkemizde birinci sırada sakatlık, ikinci sırada ise ölüm nedeni olduğunu belirtti.

Dr. Gencer, “Unutkanlığı olan ve ilerleyici bilişsel bozukluk yaşayan hastalarda inme mutlaka akla getirilmelidir” diyerek, özellikle şeker hastalığı, yüksek tansiyon, sigara kullanımı gibi faktörlerin beyin damarlarında tıkanıklığa neden olabileceğini açıkladı. Kalp damar hastalıklarıyla bağlantılı olarak ortaya çıkabilen inme, kontrolsüz tansiyon, yüksek kolesterol ve obezite gibi faktörlerin de etkisiyle daha yaygın görülebiliyor.

İnmenin, özellikle orta ve ileri yaş gruplarındaki bireylerde damar sertliği ile ilişkilendirildiğini vurgulayan Gencer, “Kalp damar hastalığına neden olan pek çok faktör, beyin damar tıkanıklıklarına da yol açabilir. Bu yüzden sağlıksız hayat tarzı ve genetik yatkınlıklar inme riskini artırıyor” dedi.