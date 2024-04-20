Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı makyajda hepatit riski

Kalıcı makyaj sonrası çok sayıda yan etkinin ortaya çıkabileceğini söyleyen Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, "İğne yoluyla Hepatit B bulaşma riski var. Bakteriyel enfeksiyon ve uçuk virüsüne yol açabiliyor" dedi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber, sıcak havada makyaj yapmak istemeyen kadınlar, bu dönemde kalıcı makyaja daha fazla yöneliyor. Ancak yüzün farklı bölgelerine iğne ve tam olarak içeriği belli olmayan boyalar ile yapılan kalıcı makyajlar başta cilt problemleri olmak üzere çeşitli sağlık sıkıntılarına yol açabiliyor.

Etlik Şehir Hastanesi Dermatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Selda Pelin Kartal, kalıcı makyaj sonrası çok sayıda yan etkinin ortaya çıkabileceğini, yan etkilerin görüldüğü kişilerde hastaneye başvuruların oldukça sıklaştığını söyledi. Prof. Dr. Kartal “İğne yoluyla Hepatit B bulaşma riski var. Bakteriyel enfeksiyon ve uçuk virüsüne yol açabiliyor. Özellikle gözlere ve göz çevresine yapılan işlemler ciddi tehlikeleri de beraberinde barındırıyor. Göz altı derisi hassas olduğu için bu bölgeye yapılan işlemlerin yol açtı komplikasyonlar sebebiyle başvuran hasta sayısı oldukça fazla. Öte yandan gözaltına yapılan kalıcı makyajlar kötü bir görüntü oluşturuyor” dedi.