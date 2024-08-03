Uzmanlar uyarıyor! Uyku apnesine dikkat

Son dönemde uyku apnesi vakalarında artış gözleniyor. Konunun uzmanları, bu hastalığın asla ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Gece horluyorsanız, sabah yorgun şekilde, hiç uyumamış gibi kalkıyorsanız ve gün boyu özellikle pasif kalınan ortamlarda içiniz geçiyorsa bir doktora görünmenizde fayda var. Gece de yanınızdaki kişi, nefesinizin durduğunu söylüyorsa uyku apnesi sorunu yaşıyor olabilirsiniz.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Uyku apnesinin anlaşılması için uyku testinin yapılması şart, bu önemli. Çünkü uyku apnesi, gerçekten sağlığımızı çok yönlü bir şekilde riske atmaktadır. Eğer zamanında teşhis edilip tedavi edilmezse kişiyi yorar. Uyku apnesi olanlar, dışardan bakıldığında sürekli uyuyan kişiler gibi görünür ama aslında kaliteli uyku uyuyamadıkları için dinlenemezler. Çok uyur gibi görünürken aslında hiç uyuyamazlar. Buna bağlı gerginlikler yaşarlar, sosyal uyumları bozulur, işe odaklanamazlar. Ayrıca kalp damar sistemiyle ilgili akciğer hastalıkları ortaya çıkar. Depresyon, cinsel istek azalması ve iktidarsızlık gibi sorunlar görülebilir. Özellikle iş ve trafik kazaları gibi bilinçsel sıkıntılar görülebilir" dedi.

Uyku apnesinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Özlü "Özellikle erkeklerde ve fazla kilolu kişilerde daha çok görülür. Teşhisi ve tedavisi mümkün" şeklinde konuştu.