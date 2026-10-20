“Yenidoğan” ilaç oluyor! Kordon kanı ile 80’den fazla hastalığa umut ışığı

Doğum esnasında göbek kordonu ve plasentada kalan kök hücreden zengin kanın dondurularak saklanmasıyla oluşturulan kordon kanı bankacılığı, geleceğin tedavilerine ışık tutuyor.

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Zeynep Cansu Aladağ, kordon kanının yalnızca doğum anında alınabildiğini belirterek ailelerin önceden bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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Toplama işleminin anneye veya bebeğe hiçbir zarar vermediğini vurgulayan Dr. Aladağ, “Kordon kanı, 80’den fazla kan hastalığının yanı sıra nörolojik ve bağışıklık sistemi rahatsızlıklarında önemli bir kaynak oluşturuyor. Yeterli kök hücre bulunması hâlinde dondurulan bu kan, hem çocuğun gelecekte karşılaşabileceği hastalıklara hem de diğer çocuklara şifa sunabilir” ifadelerini kullandı.

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