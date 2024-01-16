Yerli ve millî ilaç üretimine önem verilecek

16 Ocak 2024 09:41 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 09:44

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Genetik tedavi yöntemleri tüm dünyada yaygınlaşırken, buna yönelik ilaç üretimi de artıyor. Türkiye’nin sağlık sektöründe dünya pazarlarında söz sahibi olması için gen tedavilerinde kullanılacak yerli biyoteknolojik ilaç üretimi için de yeni yöntemler geliştiriliyor. İstanbul Sancaktepe’de kurulacak Hücre ve Gen Terapi Hastanesi, tedavilerde kullanılacak ilaçların üretiminde de bir laboratuvar görevi görecek. Yapay zekâ tabanlı sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik özel sektörde girişimcilik faaliyetleri desteklenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı son 10 yılda biyoteknolojik ilaçların ilaç sektöründeki payının yüzde 50’lere yükseldiğine dikkat çekti. Bakanlık yetkilileri, Türkiye’de özel sektör firmalarının biyoteknolojik ilaç üretim kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde kamu alım garantileriyle, sağlık sektörünün yerli ve millî ilaçlar, tıbbi cihazlar geliştirmesini sağlayacak adımları atacağız” dedi.