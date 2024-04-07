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Haberler > Sağlık > Yutkunma güçlüğü varsa dikkat! Kanserin habercisi olabilir

Yutkunma güçlüğü varsa dikkat! Kanserin habercisi olabilir

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yutkunma güçlüğü varsa dikkat! Kanserin habercisi olabilir

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da 6 ay boyunca yutma güçlüğü ve kilo kaybı yaşayan bir kadının mide kanseri olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Özdil konuya ilişkin yutma güçlüğünün önemli bir belirti olduğunu söyleyip her yutma güçlüğünün mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. 

İstanbul'da 68 yaşındaki bir kadın altı ay boyunca yutma güçlüğü nedeniyle su içmekte ve yemek yemekte zorlandı. Kadının, İstanbul ve farklı şehirlerdeki merkezlerde endoskopik işlemleri ile tahlilleri yapıldı.

Yapılan değerlendirmelerde kadına “Akalazya” tanısı konuldu. Tedavi için Biruni Üniversite Hastanesi’ne başvuran kadına, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil tarafından endoskopi işlemi gerçekleştirildi. Endoskopik işlemde hastanın aslında Psödoakalazya (Yalancı Akalazya) olduğu ortaya çıktı. Yutma güçlüğü ve kilo kaybına, midede bulunan tümörün neden olduğu belirlendi. Mide kanseri tanısı konan kadın, üniversite hastanesinin onkoloji merkezinde tedavi altına alındı.

DOKTORU TANI VE TEDAVİ SÜRECİNİ ANLATTI

Tanı ve tedavi sürecini anlatan Prof. Dr. Özdil, “Hemen biyopsilerini aldık. Tanıyı koyduk. Mide kanseri olduğu anlaşıldı. Mide kanseri olarak da farklı bir kanser. Tanı koymakta hekimleri yanıltan bir tip olduğunu gördük. Daha sonra bu tedavi sonrasında konseyimizde değerlendirdik. Öncelikle kemoterapi alması, daha sonra eğer uygun şartlar sağlanırsa da ameliyat yapılması gerektiği kanaatine vardık” diye konuştu.

KANSER ORTA SEVİYEDE

Kanserin neden yutma güçlüğü yaptığını açıklayan Özdil, “Tümör, mideyle yemek borusunun geçiş bölümünü tutuyor. Tam midenin yukarı bölümünü, yemek borusuna yapışık kısmını tutmuş. O yüzden yemek geçmiyor. Kanser şu anda orta seviyede. Önce kemoterapiye verdiği yanıta bakacağız. Kemoterapiyle seviyesi düşerse, ameliyat sınırlarına çekebilirsek ameliyat olacak” ifadelerini kullandı.

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YUTMA GÜÇLÜĞÜ ÖNEMLİ!

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Özdil, “Kilo kaybı varsa bu önemli. Onu ihmal etmemek lazım. Her yutma güçlüğünün mutlaka değerlendirilmesi lazım. Yutma güçlüğü önemli bir belirti. Üst bölgedeyse daha çok nörolojik nedenlere bağlı olabilir. Mide bölgesindeyse bu yemek borusunun kaslarındaki fonksiyonlarda bir bozulma nedeniyle, içilmiş ilaçların oluşturduğu hasarlara bağlı ya da tümörlere bağlı olabilir. Mideye yakın bölgede takılma hissediyorsak kansere bağlı olabilir” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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