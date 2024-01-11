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    Zor teşhis ediliyor, çocukların yüzde 4’ü karın migreni yaşıyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Çocuklarda görülen karın ağrılarının bir bölümünün “karın migreni” olabileceğini belirten uzmanlar, çocukluk yıllarında başlayan ağrının 11-12 yaşından sonra tipik migren ağrısına dönüşebileceğini söylüyor.

    Zor teşhis ediliyor, çocukların yüzde 4’ü karın migreni yaşıyor
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Karın migreninin görülme sıklığının yüzde 1-4 arasında değiştiği bilgisini veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nihan Gökçe “Göbek çevresinde ani başlayan sert ve sancılı bir ağrı hissedilir. 72 saate süren kadar ağrıya, mide bulantısı, kusma ve iştah kaybı da eşlik edebilir” dedi. Ailede migren hikâyesinin bulunmasının risk faktörü olduğunu, stres, kötü beslenme ve uykusuzluğun karın migrenini tetikleyici faktörler arasında yer aldığının bilgisini veren Gökçe, bunlara bağlı olarak çocuklarda özellikle araç tutması ve alerjik şikâyetlerin sıklığının arttığını kaydetti. 

    İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

    Karın migreninin tedavisinde, tıpkı migren tedavisinde olduğu gibi ağrı kesici ve diğer tedavi seçeneklerinin etkili olduğunu aktaran Uzm. Dr. Nihan Gökçe “Çikolata ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı, uyku düzenine dikkat edilmeli ve bol sıvı tüketilmeli” tavsiyelerinde bulundu.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MigrenÇocuk
    Haberler > Sağlık > Zor teşhis ediliyor, çocukların yüzde 4’ü karın migreni yaşıyor
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