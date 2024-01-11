Zor teşhis ediliyor, çocukların yüzde 4’ü karın migreni yaşıyor

11 Ocak 2024 09:36 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 09:39

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Karın migreninin görülme sıklığının yüzde 1-4 arasında değiştiği bilgisini veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nihan Gökçe “Göbek çevresinde ani başlayan sert ve sancılı bir ağrı hissedilir. 72 saate süren kadar ağrıya, mide bulantısı, kusma ve iştah kaybı da eşlik edebilir” dedi. Ailede migren hikâyesinin bulunmasının risk faktörü olduğunu, stres, kötü beslenme ve uykusuzluğun karın migrenini tetikleyici faktörler arasında yer aldığının bilgisini veren Gökçe, bunlara bağlı olarak çocuklarda özellikle araç tutması ve alerjik şikâyetlerin sıklığının arttığını kaydetti.

İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

Karın migreninin tedavisinde, tıpkı migren tedavisinde olduğu gibi ağrı kesici ve diğer tedavi seçeneklerinin etkili olduğunu aktaran Uzm. Dr. Nihan Gökçe “Çikolata ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı, uyku düzenine dikkat edilmeli ve bol sıvı tüketilmeli” tavsiyelerinde bulundu.