Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Seçim 2023 > Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlıyor! İlk yarıda 3 gol var

Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlıyor! İlk yarıda 3 gol var

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Başakşehir evinde Antalyaspor&#039;u ağırlıyor! İlk yarıda 3 gol var

Seçim 2023 Haberleri

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısında 3 gol var.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Kaluzinski’nin pasında topla buluşan Larsson, altıpas çizgisinin sol tarafında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
25. dakikada sol taraftan Opoku’nun ortasında altıpas çizgisi üzerinde Figueiredo’nun kafa vuruşunda kaleci Piric gole izin vermedi.
41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Larsson vuruşunda top Muhammed Şengezer’in sağından filelerle buluştu. 0-2
43. dakikada sağ kanattan Kemen’in yaptığı ortada arka direkte Pelkas’ın kafayla indirdiği topu altıpas içerisinde Figueiredo ağlara gönderdi. 1-2

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bilal Gölen, Murat Şener
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Pelkas, Figueiredo, Serdar Gürler, Keny
Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Piatek, Berkay Özcan, Crespo, Djalo, Metin Emre Karaal, Burak Sefa Kavraz, Emre Kaplan, Davidson
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Antalyaspor: Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Kelven, Gerxhaliu, Burak İngenç, Erdal Rakip, Kaluzinski, Djenepo, Safuri, Larsson, Samudio
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Gaich, Emre Uzun, van de Streek, Mert Yılmaz, Efecan Gülerce, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Alex de Souza
Goller: Larsson (dk. 2 ve 41) (Antalyaspor), Figueiredo (dk. 43)
Sarı kart: Erdal Rakip (Antalyaspor)

Düzenleyen:  - Seçim 2023
Gündem Gazze'de ateşkes... Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp ile Filistin Başbakanı Mustafa bir araya geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Fransa'da Lille karşısında avantaj peşinde - Seçim 2023Fenerbahçe, Lille karşısında avantaj peşindeMete Gazoz'u eleyen Güney Koreli Woojin Kim altın madalya kazandı - Seçim 2023Mete'yi eleyen Güney Koreli altını kaptıSGK'ya borç iki aşamalı olarak tahsil edilecek! İsteyen belediye arsa ile ödeyecek - Seçim 2023İşte masadaki iki formül!Ryan Kent'e sürpriz talip! Fenerbahçe gözden çıkardı, ezeli rakip devreye girdi - Seçim 2023Ryan Kent'e sürpriz talip! Fenerbahçe gözden çıkardı, ezeli rakip devreye girdiAli Palabıyık sessizliğini bozdu: Kariyerim bitirildi! Ali Koç ve Galatasaray itirafları çok konuşulacak - Seçim 2023Ali Palabıyık sessizliğini bozdu: Kariyerim bitirildi! Ali Koç ve Galatasaray itirafları çok konuşulacakTabela partileri umduğunu bulamadı: Kendilerine bile oy vermemişler - Seçim 2023Tabela partileri umduğunu bulamadı: Kendilerine bile oy vermemişler
Sonraki Haber Yükleniyor...