Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlıyor! İlk yarıda 3 gol var

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısında 3 gol var.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Kaluzinski’nin pasında topla buluşan Larsson, altıpas çizgisinin sol tarafında karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

25. dakikada sol taraftan Opoku’nun ortasında altıpas çizgisi üzerinde Figueiredo’nun kafa vuruşunda kaleci Piric gole izin vermedi.

41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Larsson vuruşunda top Muhammed Şengezer’in sağından filelerle buluştu. 0-2

43. dakikada sağ kanattan Kemen’in yaptığı ortada arka direkte Pelkas’ın kafayla indirdiği topu altıpas içerisinde Figueiredo ağlara gönderdi. 1-2

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bilal Gölen, Murat Şener

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Pelkas, Figueiredo, Serdar Gürler, Keny

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Piatek, Berkay Özcan, Crespo, Djalo, Metin Emre Karaal, Burak Sefa Kavraz, Emre Kaplan, Davidson

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Antalyaspor: Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Kelven, Gerxhaliu, Burak İngenç, Erdal Rakip, Kaluzinski, Djenepo, Safuri, Larsson, Samudio

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Gaich, Emre Uzun, van de Streek, Mert Yılmaz, Efecan Gülerce, Veysel Sarı

Teknik Direktör: Alex de Souza

Goller: Larsson (dk. 2 ve 41) (Antalyaspor), Figueiredo (dk. 43)

Sarı kart: Erdal Rakip (Antalyaspor)