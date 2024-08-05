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Fenerbahçe Fransa'da Lille karşısında avantaj peşinde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe Fransa&#039;da Lille karşısında avantaj peşinde

Seçim 2023 Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille ekibiyle karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler deplasmanda avantajlı bir skor için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Hainaut Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30 başlayacak müsabakayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Fenerbahçe Fransa'da Lille karşısında avantaj peşinde - 1. Resim

Horatiu Fesnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe, 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini eledi.

YENİ TRANSFERLER SAHNEYE ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez sahada yer alabilir.

Lugano maçlarında oynamayan Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla sahada ilk kez yer alacak.

Fenerbahçe Fransa'da Lille karşısında avantaj peşinde - 2. Resim

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin, kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

Düzenleyen:  - Seçim 2023
Kaynak: Anadolu Ajansı
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