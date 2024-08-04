Mete Gazoz'u eleyen Güney Koreli Woojin Kim altın madalya kazandı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Ağustos 2024 16:18 - Güncelleme: 4 Ağustos 2024 16:22 - Güncelleme:

Seçim 2023 Haberleri / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları okçuluk klasik yay bireyselde Mete Gazoz'u eleyen Güney Koreli Woojin Kim, ABD'li Brady Ellison'ı 6-5 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.