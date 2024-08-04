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Haberler > Seçim 2023 > Mete Gazoz'u eleyen Güney Koreli Woojin Kim altın madalya kazandı

Mete Gazoz'u eleyen Güney Koreli Woojin Kim altın madalya kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mete Gazoz&#039;u eleyen Güney Koreli Woojin Kim altın madalya kazandı

Seçim 2023 Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları okçuluk klasik yay bireyselde Mete Gazoz'u eleyen Güney Koreli Woojin Kim, ABD'li Brady Ellison'ı 6-5 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları okçuluk klasik yay bireyselde Güney Koreli Woojin Kim, altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen ve milli okçulardan Ulaş Berkim Tümer'in son 16 turu, Mete Gazoz'un da çeyrek finalde elendiği müsabakaların finalinde Woojin Kim, ABD'li Brady Ellison ile karşılaştı.

Rakibini 6-5 mağlup eden Güney Koreli sporcu, altın madalyaya ulaştı.

Bu kategoride Alman Florian Unruh'u 6-0 yenen Güney Koreli Wooseok Lee de bronz madalya aldı.

Düzenleyen:  - Seçim 2023
Kaynak: Anadolu Ajansı
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