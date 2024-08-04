Son olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Paris'e erken veda etti

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 4 Ağustos 2024 14:17 - Güncelleme: 4 Ağustos 2024 15:09 - Güncelleme:

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finalde Güney Koreli Kim Woojin ile mücadele etti. Dünya 2 numarası olan Kim Woojin'e yenilen son olimpiyat şampiyonu okçumuz Mete Gazoz, Paris'e çeyrek finalde veda etti.