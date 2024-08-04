Ulaş Berkim Tümer, Brady Ellison'a yenilerek olimpiyatlara veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Ulaş Berkim Tümer, erkekler bireysel son 16 turunda ABD'den Brady Ellison'a 6-2 mağlup olarak oyunlara veda etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turundaki maçını kaybederek elendi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan müsabakalarda Ulaş Berkim Tümer, klasik yay son 16 turunda ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi.

ABD'li sporcu, ilk iki seti 28-26 ve 29-28'lik skorlarla kazanırken üçüncü set 29-29, dördüncü set de 30-30 berabere bitti.

Karşılaşmayı 6-2 kaybeden Ulaş Berkim Tümer, oyunlara veda etti.

Ulaş Berkim Tümer, Mete Gazoz ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'ın yer aldığı Klasik Yay Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanmıştı.