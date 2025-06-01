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Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Kupa&#039;da eşleşmeler belli oldu!
Seçim 2023 Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'da yarı final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Trabzonspor'la, Fenerbahçe ise Samsunspor'la kozlarını paylaşacak.

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Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! - 1. Resim

Yeni formata göre düzenlenecek olan Süper Kupa'da Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Samsunspor'un rakibi olacak. Bu kritik karşılaşmaların Ocak 2026'da, tarafsız sahalarda ve tek maç eleme usulüyle oynanacağı duyuruldu.

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! - 2. Resim

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, iki kupayı da topladığı için Süper Kupa yarı finaline farklı bir formatla dahil olurken, sezonu üçüncü bitiren Samsunspor da turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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