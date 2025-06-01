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Trump'tan FBI içinde 'intikam' operasyonu! Casus avı başladı, yalan makinesi zorunlu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donadl Trump'ın atadığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel, FBI içinde casus avına başladığı öne sürüldü. Patel, ajanları yalan makinesine girmeye zorladığı da iddia edildi.

Göreve geldiğinden bu yana dünya ekonomisin alt üst edecek kararlar almaya devam eden ABD Başkanı Donald Trump, derin devlete karşı savaşını sürdürüyor. Ulusal Güvenlik Konseyi'nde (NSC) görev yapan 100'den fazla personeli kovan Trump şimdi de FBI içinde temizliğe başladı.

FBI'DA CASUS AVI BAŞLADI

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donadl Trump'ın atadığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel, kurum içinde casus avına başladı. 

YALAN MAKİNESİNE GİRMEK ZORUNLU

Patel'in FBI yönetiminin karar ve davranışları hakkında basın mensuplarına bilgi sızdıranları bulmak için yalan makinesi testlerini de dayatması dikkat çekti.

AJANLAR KOVULUYOR, RÜTBELERİ İNDİRİLİYOR

Habere göre, FBI ajanlarının bazıları işten çıkarılırken, diğerlerinin rütbesi indiriliyor ya da izne çıkarılıyorlar. Tüm bu eylemler için ise hiçbir izahatta bulunulmuyor. Tüm bunlar da kurum içindeki gerilim ve huzursuzluğu daha da artırıyor.

FBI İÇİNDEKİ BASKI TRUMP'IN İNTİKAMI

Gazeteye konuşan 10’dan fazla mevcut ve eski FBI çalışanı, Trump’a yakın isimlerin FBI’ı kendi dünya görüşlerine göre şekillendirme çabalarının Trump ya da tabanına karşı dava açmak isteyen yetkililer üzerinde caydırıcı bir etkisinin olabileceğine vurgu yaptı.

FBI çalışanları, personel konusunda atılan adımların çoğunu “intikam” olarak değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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