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ABD ajanlık skandalıyla sarsıldı! FBI devreye girdi: Trump'ın eylemleri beni rahatsız ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD ajanlık skandalıyla sarsıldı! FBI devreye girdi: Trump&#039;ın eylemleri beni rahatsız ediyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’deki Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bir istihbarat çalışanının ABD Başkanı Donald Trump’a kızması sebebiyle gizli bilgileri sızdırmaya teşebbüs ettiğini bildirdi. 

FBI, bir ABD Savunma İstihbarat Ajansı çalışanının Trump yönetimine kızması üzerine gizli bilgileri başka bir ülkeye sızdırmaya çalışırken yakalandığını duyurdu. 

Politico sitesinin haberine göre, Nathan Villas Laatsch isimli çalışan, askeri istihbarat servisinde bilişim teknolojileri (BT) alanında hizmet veriyordu. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Laatsch’ın gizli materyalleri 'dost bir yabancı hükümet' ile paylaşmayı teklif ettiği duyuruldu. 

''TRUMP YÖNETİMİNİN EYLEMLERİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR''

FBI’ın mahkemede sunduğu beyanına göre, istihbarat çalışanının gönderdiği bir  e-postada "Mevcut yönetimin son eylemleri beni son derece rahatsız ediyor.  Trump yönetiminin değerlerine katılmıyorum. Bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin savunduğu değerleri desteklemek istiyorum’’ diye yazdığı açıklandı.

Perşembe günü Virginia eyaletinin kuzeyinde yakalanan Laatsch’ın bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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