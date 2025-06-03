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Bir dakika bile forma giymedi, altından Solskjaer çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir dakika bile forma giymedi, altından Solskjaer çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Elan Ricardo bir dakika bile süre alamamasıyla dikkat çekerken, bu durumun sebebi ortaya çıktı.

Beşiktaş, ara transfer döneminde Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu kadrosuna katmış, bu durumu da 'gençlik aşısı' olarak nitelendirerek taraftarı heyecanlandırmıştı. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi, Ricardo takımda bir dakika bile süre bulamadı.

La Equidad kulübünden 1.9 milyon euro karşılığında transfer edilen orta saha oyuncusu, önce adale sakatlığı ardından da 'domuz gribi' sebebiyle sahalardan uzak kaldı. Kolombiyalı oyuncu, sakatlığını atlattıktan sonra da forma şansı bulamadı.

TRANSFERE ONAY VERMEMİŞ

Akşam'ın haberine göre; bu durumun sebebi teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer. Ricardo'nun, teknik adam istememesine rağmen transfer edildiği ve Norveçli çalıştırıcının bu sebeple oyuncuyu kadroya almadığı iddia edildi.

Ricardo'nun siyah beyazlılarla olan sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Bu sezon eski kulübü La Equidad'da ise 3 maça çıkarak 1 gol kaydetmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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