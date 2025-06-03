Hörgüçlü büyükbaşlar pazarın gözdesi! Bu ırkın özellikleri şaşırtıyor

Kurban Bayramı hazırlıkları dünyanın pek çok yerinde bütün hızıyla devam ediyor. Sayılı günler kala Husilerin kontrolündeki Yemen'de kurban pazarları görüntülendi. Pazarda hörgüçlü sığır, Hint sığırı olarak bilinen Zebu ırkı büyükbaş hayvanlar pazarın gözdeleri arasında yer alıyor. Sakin yapısı ve dayanıklılık özellikleriyle dikkat çekiyor.

İran destekli Husilerin kontrolündeki Yemen’in başkenti Sana’da, Kurban Bayramı öncesi küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Ülkenin birçok bölgesinden getirilen büyük ve küçükbaş hayvanların satışı yapılıyor.

Pazarda özellikleriyle dikkat çeken hayvanların başındaysa Zebu cinsi sığır geliyor.

HÖRGÜÇLÜ KURBANLIK

Hörgüçlü sığır, Hint sığırı olarak da bilinen Zebu sığırı özellikle sıcak ve tropik iklimlere adapte olan bir tür olarak tanınıyor.

Kurban bayramlarında Afrika ülkeleri başta olmak üzere sıcak bölgelerde rağbet gören kurbanlıklardan oluyor.

İşte Zebu sığırının başlıca özellikleri:

En belirgin özelliği sırtında bulunan yağ deposu olan hörgüçtür. Bu hörgüç, besin ve su depolamasına yardımcı olur.

Orta büyüklükte bir ırktır, erkekler (boğalar) 500-800 kg, dişiler (inekler) 300-500 kg aralığındadır.

Derisi gevşek ve kalındır, bu sayede ısıyı daha iyi dağıtır. Kısa ve genellikle açık renkli (beyaz, gri, kahverengi) tüyleri vardır.

Büyük ve sarkık kulakları vardır, bu sayede vücut ısısını düzenler.

EN DAYANIKLI HAYVAN

Yüksek sıcaklıklara ve nemli koşullara diğer sığır ırklarından daha iyi dayanır. Parazitlere ve bazı tropikal hastalıklara karşı daha dirençlidir.

Su kıtlığına karşı diğer ırklara göre daha uzun süre dayanabilir.

Yılda ortalama 1.000-1.500 litre süt verir, ancak bazı melez ırklar daha yüksek verim sağlayabilir.

Et yağ oranı düşüktür, daha sert bir dokuya sahiptir. Bazı ülkelerde melezleme yoluyla et verimi artırılır.

Özellikle Hindistan ve Afrika’da tarım işlerinde çekim hayvanı olarak kullanılır.

EN SAKİN KURBANLIKLAR ARASINDA

Genellikle uysal bir mizaca sahiptir, ancak bazısı koruyucu içgüdüleri nedeniyle agresif olabilir. Güçlü bir sürü davranışı gösterir, bu nedenle otlatma kolaydır.

Ana vatanı Hindistan alt kıtası (özellikle Hindistan, Pakistan, Bangladeş) olan hörgüçlü sığırın yaygın olduğu bölgeler: Brezilya, Afrika ülkeleri, Güneydoğu Asya ve ABD’nin güney bölgeleridir.

Zebu sığırları, özellikle tropikal bölgelerde tarım ve hayvancılık için oldukça değerlidir. Hem et ve süt üretimi hem de iş gücü olarak kullanılabilirler.