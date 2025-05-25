İhlâs Vakfı 6 ülkede kurban kesecek! Hazırlıklar tamam, vekâletler alınıyor

Kurban Bayramı münasebetiyle yurt içi ve yurt dışındaki hazırlıklarını tamamlayan İhlâs Vakfı, Afrika ve Asya’daki altı ülkede kurban keserek etleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İhlâs Vakfı, Kurban Bayramı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Afrika’da dört, Asya’da ise iki ülkede kurban kesim faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın “Vakıf olarak Kurban Bayramı için yurt içi ve yurt dışındaki hazırlıklarımızı tamamladık.

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Yurtdışında hayvanlarımızı ayırtarak kontrollerini bitirdik. Hayırseverler bağışlarını bize vekâlet vererek hem telefon numaralarımızdan hem de web sitemizden ulaştırabilir” ifadelerini kullandı. Aydın, yurt dışı büyükbaş kurban hisse bedelini 4.500 TL, yurt içi hisse bedelini ise 15.000 TL olarak duyurdu.

Kurbanın vacip olması için kişinin borç dışında zenginliğin ölçüsü olan 96 gram altın veya karşılığı mala ya da paraya sahip olması gerektiğine dikkat çeken Aydın “Kurban Allah rızası için kesilir” dedi.

BÜYÜKBAŞ İKİ YAŞINI DOLDURMALI

Kurbanlık şartlarını da aktaran Aydın şöyle devam etti: Büyükbaş hayvan iki yaşını doldurmalı. Eğer hayvan iki yaşını doldurmuşsa, bir süre içinde mutlaka alt çenesindeki ön iki süt dişi döker ve yerine daha büyük dişleri çıkar. Buna kapak atmak veya kapak açmak denir. İki yaşını doldurmayan büyükbaş hayvan kurban olmaz.

Kuyruğu kopuksa, gözü körse ve ayağı topalsa yine kurban olamaz. Küçükbaş hayvanlar da bir yaşında olmalı. Yalnız koyunda şöyle bir istisna vardır: Koyun altı ayı doldurmuş ve annesi kadar büyükse kurban olabilir. Biz vakıf olarak vekâletleri alıyoruz. Yurt dışında Uganda, Çad, Somali, Tanzanya, Afganistan ve Hindistan’da kesim yapıyoruz. Bu ülkelerde etleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kurbanı kestikten sonra da vekâlet verenlere kesim videosunu cep telefonlarına gönderiyoruz. Hayırseverler kurban bağışlarını İhlâs Vakfına telefon yoluyla ve internet sitemiz üzerinden yapabilir.