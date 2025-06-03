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Mourinho'dan veda mesajı: Gerçekten özleyeceğim...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mourinho&#039;dan veda mesajı: Gerçekten özleyeceğim...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımdan ayrılan Sportif Direktör Mario Branco'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. Portekizli teknik adam, "Hiç kimse senden daha iyi değildi" dedi.

Süper Lig'i Galatasaray'ın ardından 84 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de ayrılıklar üst üste geliyor. Dusan Tadic, Edin Dzeko, Filip Kostic ve Saint-Maximin'in ardından veda eden isimlere bir yenisi daha eklendi.

MARİO BRANCO İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise Sportif Direktörlük görevini üstlenen Mario Branco ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Mourinho'dan veda mesajı: Gerçekten özleyeceğim... - 1. Resim

JOSE MOURİNHO'DAN VEDA MESAJI

Sarı lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Branco'ya veda etti. Mourinho, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Seni ‘en iyisi’ olarak tanımlamak, birlikte çalıştığım diğer harika spor direktörlerine haksızlık etmek olur. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, hiç kimse senden daha iyi değildi. Teknik becerilerin, dürüstlüğün ve içtenliğin gerçekten çok nadir rastlanan bir kombinasyon. Seninle çalışmak büyük bir zevkti, gerçekten özleyeceğim. Umarım bir gün yollarımız yine kesişir. Bol şans dostum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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