Mourinho'dan veda mesajı: Gerçekten özleyeceğim...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımdan ayrılan Sportif Direktör Mario Branco'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. Portekizli teknik adam, "Hiç kimse senden daha iyi değildi" dedi.

Süper Lig'i Galatasaray'ın ardından 84 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de ayrılıklar üst üste geliyor. Dusan Tadic, Edin Dzeko, Filip Kostic ve Saint-Maximin'in ardından veda eden isimlere bir yenisi daha eklendi.

MARİO BRANCO İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise Sportif Direktörlük görevini üstlenen Mario Branco ile yolların ayrıldığını duyurdu.

JOSE MOURİNHO'DAN VEDA MESAJI

Sarı lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Branco'ya veda etti. Mourinho, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: