CANiK, Samsun’da geleceğin mühendisleri ile bir araya geldi

CANiK’in de bünyesinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) ana sponsoru olduğu Hezarfen Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı, Türkiye’nin dört bir yanından fen lisesi öğrencilerini Samsun’da buluşturdu. Türkiye’nin ilk 50 fen lisesinden birer öğrenci ve Samsun’daki fen liselerinden birer öğrenci olmak üzere toplamda 80’e yakın öğrencinin katıldığı etkinlikte geleceğin mühendisleri CANiK’in kalbi SYS üretim tesislerini ziyaret ederek yakından inceleme fırsatı buldular.

Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek öğrenciler, Milli Mücadele’nin ilk adımlarının atıldığı Samsun’da bir araya geldi. Samsun İlkadım Aziz Atik Fen Lisesi’nin Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapmış olduğu ulusal bir proje olan Hezarfen Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı, 18-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi.

Türkiye’nin geleceğinin en parlak zihinlerini savunma, havacılık ve uzay teknolojilerine yönlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında, BM Global Compact Sürdürülebilirlik Amaçları Nitelikli Eğitim ilkesi çerçevesinde, CANiK’in ana sponsorluğunda Samsun’da misafir edilen 80’e yakın öğrenci; sunum, atölye-laboratuvar çalışmaları, panel, gözlem, söyleşi gibi etkinliklerle gelecekteki kariyer yol haritalarını çizmelerini kolaylaştıracak bilgiler aldı.

CANiK, kampa katılan öğrenci ve eğitmenleri 22 Mayıs’ta fabrikasında ağırlayarak, yüksek teknolojiye sahip üretim tesislerini tanıttı. Öğrenciler, bu etkinlikle hem üretim hattında merak ettikleri hem de CANiK ve SYS Grup şirketlerinin sunduğu kariyer fırsatları hakkında sorularına cevaplar buldu.

24 Mayıs'a kadar süren eğitim kampında fen lisesinde okuyan mühendis adayları, Türk Yıldızları’nın eşsiz gösteri ile de büyülendi.

'BÜTÜN ÜMİDİMİZ GENÇLİKTEDİR'

CANiK Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral da 19 Mayıs’ta öğrenci ve eğitmenlerle bir araya gelerek konuşma yaptı. CANiK başta olmak üzere SYS Grup şirketleri hakkında bilgiler paylaşan Didem Aral, bu başarının yapması zor ve meşakkatli olduğunun altını çizerek, “Bu başarı, doğru vizyon ve stratejik planı destekleyen, tüm ekosistemi kendi içinde ve tümsel anlamda entegre çalıştırıp, hedeflere ulaşmak için azimle, yüksek motivasyon ile çalışan değerli ekip arkadaşlarımızın eseridir. İyi eğitimli, çalışkan, işinin ehli Türk insanının eseridir. Bu sebeple şirketimiz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk komitemizin vizyon ve organizasyonunda, yönetim kurulumuzun tam desteği ile gençlerimize destek olmaya, onlara yol açmaya ve global dünyada, evrensel kimlikleriyle aydınlık geleceğe adım atmalarında ön ayak olmaya, başarımızı, tecrübemizi paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü bütün ümidimiz gençliktedir” ifadelerini kullandı.

'BİZLER, TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE VE ÖZGÜRLÜK İÇİN YOLA ÇIKAN BANDIRMA VAPURU'NUN YOLCULARIYIZ'

Didem Aral, “Bizler, 16 Mayıs 1919’da İstanbul Galata rıhtımından, tam bağımsız Türkiye ve özgürlük için yola çıkan, umut ve mücadele ile dolu, Bandırma Vapuru’nun yolcularıyız. Bizler 2232 sene önce Metehan’ın kadim törelerle kurduğu ilk Türk devletinin, şanlı Osmanlı İmparatorluğu’nun ve ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının dünyada bir benzeri olmayan muazzam mücadele ile kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin evlatlarıyız. Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe doğru ilelebet yürümeye, en yüksek teknoloji ile büyük katma değer oluşturmaya, her daim araştırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Bu cennet vatanı bizlere armağan eden, bu ulvi amaç uğruna hayatını kaybeden şehitlerimizi, gazilerimizi, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını huzurunuzda bir kez daha minnet ile anıyorum” diye de ekledi.